Errores, fallos, preguntas - página 620

-Alexey-:
Lo recuerdo, pero no puedo entenderlo. Está claro que una orden pendiente de compra limitada se abre cuando su nivel es alcanzado por el precio Ask. Por lo tanto, en ese momento el precio actual de la Oferta está a una distancia inaceptable del SL (también ejecutado en la Oferta) medido antes como el precio de ejercicio (es decir, el precio de la Oferta en el momento de la ejecución) - Nivel de Stop. Lo único que se puede intentar explicar con esto es que no se sabe de antemano cuál será el precio de ejecución de la Oferta en el momento de la ejecución. Si esa es la intención - ok, todo está claro, gracias por el post detallado.

No, piénsalo.

Pones una orden de stop-loss. Entonces el precio se acerca a este stop-loss.

En realidad, no tienes en mente la pregunta "oops, el precio se está acercando al nivel del stop, tenemos que mover el stop de pérdidas inmediatamente" ))

 
sergeev:

En realidad, no se hace la pregunta de "uy, el precio se está acercando al nivel del stop, tenemos que mover el stop de pérdidas inmediatamente").

Claro que sí. Mucha gente lo hace. :))
 
sergeev:

Lo primero es lo primero.

¿Estamos hablando de paradas en órdenes de compra o de órdenes de compra pendientes?

Creo que ya no es una orden de mercado).
 
¿Puede hacer que ChartPriceOnDropped() yChartTimeOnDropped() funcionen en los indicadores?
Me gustaría saber más detalles sobre las nuevas propiedades disponibles en la nueva construcción(572), a saber:

6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.

Todavía no hay ninguna descripción en la ayuda, y yo mismo no he podido averiguarlo, ya que todos los valores de retorno están a ceros:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   Symbol_Session_();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| СВОЙСТВА_SYMBOL_SESSION_*                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void Symbol_Session_()
  {
   int DEALS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_DEALS);
   int SELL_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS);
   int BUY_ORDERS=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS);
//---
   double AW=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_AW);
   double BUY_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME);
   double CLOSE=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_CLOSE);
   double INTEREST=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_INTEREST);
   double OPEN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_OPEN);
   double PRICE_LIMIT_MAX=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX);
   double PRICE_LIMIT_MIN=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN);
   double PRICE_SETTLEMENT=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT);
   double SELL_ORDERS_VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME);
   double TURNOVER=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_TURNOVER);
   double VOLUME=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_VOLUME);
//---
   Comment("SYMBOL_SESSION_*","\n",
           "--------------------------------------------","\n",
           "DEALS: ",DEALS,"\n",
           "SELL_ORDERS: ",SELL_ORDERS,"\n",
           "BUY_ORDERS: ",BUY_ORDERS,"\n",
           "AW: ",AW,"\n",
           "BUY_ORDERS_VOLUME: ",BUY_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "CLOSE: ",CLOSE,"\n",
           "INTEREST: ",INTEREST,"\n",
           "OPEN: ",OPEN,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MAX: ",PRICE_LIMIT_MAX,"\n",
           "PRICE_LIMIT_MIN: ",PRICE_LIMIT_MIN,"\n",
           "PRICE_SETTLEMENT: ",PRICE_SETTLEMENT,"\n",
           "SELL_ORDERS_VOLUME: ",SELL_ORDERS_VOLUME,"\n",
           "TURNOVER: ",TURNOVER,"\n",
           "VOLUME: ",VOLUME
          );
  }
 
tol64:

Me gustaría saber más detalles sobre las nuevas propiedades disponibles en la nueva construcción(572), a saber:

Todavía no hay ninguna descripción en la ayuda, y yo mismo no he podido averiguarlo, ya que todos los valores de retorno están a ceros:

Esta es la información de la sesión de negociación para los instrumentos de cambio - de poca aplicabilidad a Forex.
Ya se está preparando la descripción en la ayuda.
tol64:

Me gustaría saber más detalles sobre las nuevas propiedades disponibles en la nueva construcción(572), a saber:

Todavía no hay ninguna descripción en la ayuda, y yo mismo no he podido averiguarlo, ya que todos los valores de retorno están a ceros:

La descripción se encuentra en la versión online de la Documentación - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:

VOLUMEN_SESIÓN_SIMBOLO

Volumen total de operaciones en la sesión actual

doble

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

Volumen de negocios total en la sesión actual

doble

SIMBOLO_SESIÓN_INTERÉS

Volumen total de posiciones abiertas

doble

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

Volumen total de órdenes de compra en este momento

doble

VOLUMEN_SESIÓN_DE_ÓRDENES_DE_VENTA_DE_SÍMBOLO

Volumen total de órdenes de venta en este momento

doble

SYMBOL_SESSION_OPEN

Precio de apertura de la sesión

doble

SYMBOL_SESSION_CLOSE

Precio cerrado

doble

SYMBOL_SESSION_AW

Precio medio ponderado de la sesión

doble

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

Precio de la sesión actual

doble

SIMBOLO_PRECIO_LIMITE_MIN

Precio mínimo permitido por sesión

doble

SIMBOLO_PRECIOS_MÁXIMOS_DE_SESIÓN

Precio máximo permitido por sesión

doble

Rosh:

Hay una descripción disponible en la versión en línea de la Documentación - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:

Alexander 2012.01.11 08:48 #

Gracias. Intenté buscar en el sitio, pero no tuve suerte.

 

Estoy sorprendido. O bien la impresora sólo imprime la parte completa, o la división se ha cancelado.

//| Script program start function                                    |
void OnStart()
  {
   int i;
   double   a,b ;
   for(i=0;i<10;i++)
      {
         a=1/2;
         b=1/2;
         Print("a=",a," ","b=",b) ;
      }   
  }
 
ivandurak:

Estoy sorprendido. O bien la impresión sólo emite la parte completa, o bien se han anulado las eliminaciones.


En primer lugar, divides enteros, por lo que obtienes un entero, lee sobre la conversión de tipos https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting
