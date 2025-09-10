Errores, fallos, preguntas - página 620
Lo recuerdo, pero no puedo entenderlo. Está claro que una orden pendiente de compra limitada se abre cuando su nivel es alcanzado por el precio Ask. Por lo tanto, en ese momento el precio actual de la Oferta está a una distancia inaceptable del SL (también ejecutado en la Oferta) medido antes como el precio de ejercicio (es decir, el precio de la Oferta en el momento de la ejecución) - Nivel de Stop. Lo único que se puede intentar explicar con esto es que no se sabe de antemano cuál será el precio de ejecución de la Oferta en el momento de la ejecución. Si esa es la intención - ok, todo está claro, gracias por el post detallado.
No, piénsalo.
Pones una orden de stop-loss. Entonces el precio se acerca a este stop-loss.
En realidad, no tienes en mente la pregunta "oops, el precio se está acercando al nivel del stop, tenemos que mover el stop de pérdidas inmediatamente" ))
En realidad, no se hace la pregunta de "uy, el precio se está acercando al nivel del stop, tenemos que mover el stop de pérdidas inmediatamente").
Lo primero es lo primero.
¿Estamos hablando de paradas en órdenes de compra o de órdenes de compra pendientes?
Me gustaría saber más detalles sobre las nuevas propiedades disponibles en la nueva construcción(572), a saber:
6. MQL5: Добавлены свойства торгового инструмента - SYMBOL_SESSION_*.
Todavía no hay ninguna descripción en la ayuda, y yo mismo no he podido averiguarlo, ya que todos los valores de retorno están a ceros:
Ya se está preparando la descripción en la ayuda.
La descripción se encuentra en la versión online de la Documentación - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:
VOLUMEN_SESIÓN_SIMBOLO
Volumen total de operaciones en la sesión actual
doble
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
Volumen de negocios total en la sesión actual
doble
SIMBOLO_SESIÓN_INTERÉS
Volumen total de posiciones abiertas
doble
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
Volumen total de órdenes de compra en este momento
doble
VOLUMEN_SESIÓN_DE_ÓRDENES_DE_VENTA_DE_SÍMBOLO
Volumen total de órdenes de venta en este momento
doble
SYMBOL_SESSION_OPEN
Precio de apertura de la sesión
doble
SYMBOL_SESSION_CLOSE
Precio cerrado
doble
SYMBOL_SESSION_AW
Precio medio ponderado de la sesión
doble
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Precio de la sesión actual
doble
SIMBOLO_PRECIO_LIMITE_MIN
Precio mínimo permitido por sesión
doble
SIMBOLO_PRECIOS_MÁXIMOS_DE_SESIÓN
Precio máximo permitido por sesión
doble
Hay una descripción disponible en la versión en línea de la Documentación - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants:
Alexander 2012.01.11 08:48 #
Gracias. Intenté buscar en el sitio, pero no tuve suerte.
Estoy sorprendido. O bien la impresora sólo imprime la parte completa, o la división se ha cancelado.
Estoy sorprendido. O bien la impresión sólo emite la parte completa, o bien se han anulado las eliminaciones.