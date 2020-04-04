Metatrader5 no funciona nada bien
Tengo cuenta con ***** broker MT5 micro y cuanto creo EA por la plantilla que aparece, luego en probador de estrategia no hace nada, y si pones el EA creado a operar más de lo mismo, o se na hace nada de nada.
¿Estas usando la plantilla o el generador?
En cualquier caso ambos funcionan perfectamente...algo estas haciendo mal.
Tal vez te resulte mas fácil usar el generador, ya que la plantilla es básica y tienes que introducir tu los inputs (lotes, etc)...con el generador lo tienes todo ya "masticado" y listo para hacerlo funcionar.
Palabrita del niño Jesús! ^^
Por cierto, no menciones brokers, ya que esta prohibido darles promoción, sea directa o indirectamente. Y por ultimo, el titulo esta mal descrito, no es MT5 tu problema, en todo caso MetaEditor...pero vamos, que no creo que sea ni una cosa ni otra y el fallo sea cosa tuya.
Saludos!
Alguien me ha dicho que debo ir a Tools y luego en opciones ir a Expert advisor y allí debo habilitar ciertas opciones
Vamos a ver...
Para el probador de estrategias no hay nada que tocar, ya que las opciones que describes solo afectan al funcionamiento del EA en "vivo" cuando es aplicado a un instrumento.
Para esto ultimo tampoco habría que tocar nada, ya que para "Permitir trading automático" tienes un botón bien majo en las barras. Para el resto de opciones (deshabilitar), no importan salvo que quieras que se desactive en caso de cambio de cuenta, perfil, símbolo o periodo.
Y lo de permitir DLL's.....dudo que estés usando librerías, ya que lo sabrías porque antes las deberías haber instalado manualmente. Ademas que es raro encontrar EA's que hoy dia usen DLLs....del Market olvídate, ya que MQL5.com no nos deja añadir librerías a los EAs....y si es descargado de por ahí, pues lo que dije antes, deberías saber si estas usando porque las hubieras instalado manualmente....y no creo que sepas ni donde hay que instalarlas, o sea que....
En resumen, que no hay que tocar nada de nada.
Me han dicho también que puedo desinstalar la plataforma, luego borrar caché e instalarla de nuevo
Eso siempre, cachondo! XD Pero vamos...que lo encuentro una tontería.
si, claro pero no queremos tantos problemas, no te quiero contar la lentitud al ver los gráficos MT5 en el móvil, es desesperante
EA's, móvil, MT5.....me he perdido.
En fin, creo que por mi parte te he asesorado y dejado claro tanto el MetaEditor como las opciones para ponerlo en marcha aplicándolo a un instrumento.
Suerte! ;)
Gracias por la ayuda, espero que haya mejoras poco a poco y se madure la aplicación
Siempre estará en constante evolución, pero vamos, que tampoco es que este en pañales. Incluso añadiría que le da 100 mil vueltas a MT4....ahora cuando uso MT4 me parece básico y desfasado, pa' niños, vamos...
