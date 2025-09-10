Errores, fallos, preguntas - página 525
Buenas tardes, ¿es posible cambiar la herramienta gráfica estándar de alguna manera? Más concretamente: añada una línea vertical a la cuadrícula Fibo, trazada con un factor de 1,3
una pregunta sobre el uso de indicadores. He escrito un código de prueba.
Muestra periódicamente el fractal con i = 2, pero no está presente en la pantalla (desde el indicador estándar Fractales)
Por favor, indique cuál es el error
Los botones de los plazos en la barra de terminales se pegan. A veces varios de ellos a la vez cuando se cambia frecuentemente de una TF a otra. Tal vez, se deba a un gran número de ventanas, indicadores, plantillas... Sin embargo, antes tenía tantas ventanas como tenía pero no se observaba este efecto. La captura de pantalla es un ejemplo de incoherencia entre el botón de marco temporal pulsado y el valor real mostrado en la esquina superior izquierda del gráfico. Es más bien un efecto a largo plazo, aunque tarde o temprano se quita.
A veces no se pulsa ninguno.
¿Puedo controlar el tamaño de la ventana con mql5?
Por alguna razón, entre 2001 y 2006 no se ha examinado a ningún experto. He mirado el euro y la libra. Cerrado el terminal, borrado el historial. Lo he vuelto a descargar. De todos modos. Es posible abrir acuerdos hasta el año 2001. Y de 2001 a 2006 se salta cuando hay señales. ¿Por qué?
Hice un indicador simple, pero no entiendo por qué no quiere trabajar;(
¿Por qué no quiere dividir una por la otra y mostrar el resultado?
A veces da un resultado, pero no se corresponde con la realidad, por ejemplo el EURUSD debería tener un valor entre 300-400 en el reloj...
Hice un indicador simple, pero no entiendo por qué no quiere trabajar;(
close[i] cuando lo sustituyo, SmoothSpreadBuffer[i] cuando lo sustituyo, ¿por qué no quiere dividir uno por otro y mostrar el resultado?
Es cierto, a veces da un resultado, pero no se corresponde con la realidad, por ejemplo, el reloj EURUSD debería tener un valor en el rango de 300-400...
Sólo tienes que sustituir los valores del EURUSD por la hora actual y lo obtendrás:
Ma por ejemplo con una media de 16 a precios de cierre
o mejor utilizar
handle=iMA(name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
Después de la última construcción, el terminal se cuelga al cargar. No hay acceso al menú ni al menú contextual. No hay acceso al menú ni al menú contextual. WIn7. La ventana de resumen de símbolos está vacía. El icono de conexión es rojo. No hay carga de la CPU. ¿Qué hacer y cuándo estará disponible la estabilidad?
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4