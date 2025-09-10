Errores, fallos, preguntas - página 499
Construye 496. Win32. Fresco )))
El optimizador se congela en el proceso... Los agentes se convierten en FINOS y se quedan ahí todo el tiempo que quieran.
El proceso sólo puede restablecerse manualmente desactivando los agentes REMOTE eliminados y activándolos después.
Y así hasta el siguiente contratiempo.
1) ¿Se utilizan servidores en la nube o sólo local+remota?
2) ¿No se interrumpe la comunicación con los agentes remotos?
3) ¿Funcionó la genética o fue un completo exceso?
1) No, no se utilizaron los servidores de la nube. Sólo local + remoto. Si sólo funcionan los locales, no se cuelga.
2) La comunicación es estable.
3) La genética funcionaba (equilibrio + factor de recuperación máximo)
Un consejo.
Hay una función:
como puedes ver el array ada_12 se pasa "por valor"
entonces hago lo siguiente:
entonces sustituyo ada_12 por mymass en toda la función y el resultado del cálculo del indicador cambia =(
Pruebe a ajustar el tamaño del array mymass (ArrayResize() ), compruebe el número de elementos copiados
Su matriz ada_12 se pasa "por referencia". Otra cosa es que se especifiqueun especificador const.
No he trabajado con la función ArrayCopy(), pero su descripción sólo contiene arrays unidimensionales. No sé si es crucial.
¿Las matrices tienen el mismo número de serie?
Intenta establecer el tamaño del array mymass ( ArrayResize() ), comprueba el número de elementos copiados
Si no hay dimensionalidad y en la dimensionalidad 1 el número de elementos copiados=0.
Ajuste el tamaño del receptor igual que el de la fuente. Tamaño de la fuente = ArraySize(array source);ArrayResize(array receiver, size);
En tu caso tamaño = ArrayRange(fuente, 0)
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) No se puede abrir '<...>MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
El archivo está disponible. Se compila con la compilación en la que se encuentra actualmente.
¿Qué es el error 193? Supongo que es una metedura de pata mía, pero no la encuentro. ¿O al Servicio de Atención al Cliente?ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 no es una aplicación Win32 válida. -- ¿es así?