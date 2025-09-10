Errores, fallos, preguntas - página 500

dime cuál es el problema...

void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); Print(time.min);}

Dice:

Le digo al asesorque sólo opere a los 00 minutos... pero opera todo el tiempo

 
maryan.dirtyn:

dime cuál es el problema...

Dice:

¿qué quieres escribir?
  
void OnTick(){ MqlDateTime time; TimeCurrent(time); if(time.min!=00) return; Print(time.min);}

Incluso cuandono son 00 minutos... Sigue escribiendo todo el tiempo... ¿o estoy en el lugar equivocado?

 
Lo siento, me equivoco... algo está fallando... o yo... o yo.
 
¿cuál es la causa del error 4756 en el probador?
 
maryan.dirtyn:
¿cuál es la causa del error 4756 en el probador?
No me creo que no supieras dónde buscarlo)).
 

Lo he buscado... pero ¿qué significa...? "Fallo en el envío de la solicitud de comercio"... durante tres meses de prueba... y de repente todo va bien...

 
maryan.dirtyn:

Lo he buscado... pero ¿qué significa...? "Fallo en el envío de la solicitud de comercio"... durante tres meses de prueba... y de repente todo va bien...

Además del error anterior, el registro también puede mostrar la razón entre corchetes []. Por ejemplo, [parada no válida] o [volumen no válido]. ¿Hay algo así?
 
Me lo imaginé...[parada inválida] ... el error de la pantalla estaba en los parámetros
¿Cuál es la razón por la que el historial del instrumento en marcos temporales pequeños (menos de un día) no está disponible para su visualización en el gráfico (desde aproximadamente 2009)? ¿Es un error o una decisión deliberada?

