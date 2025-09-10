Errores, fallos, preguntas - página 500
dime cuál es el problema...
Dice:
Le digo al asesorque sólo opere a los 00 minutos... pero opera todo el tiempo
Incluso cuandono son 00 minutos... Sigue escribiendo todo el tiempo... ¿o estoy en el lugar equivocado?
¿cuál es la causa del error 4756 en el probador?
Lo he buscado... pero ¿qué significa...? "Fallo en el envío de la solicitud de comercio"... durante tres meses de prueba... y de repente todo va bien...
¿Cuál es la razón por la que el historial del instrumento en marcos temporales pequeños (menos de un día) no está disponible para su visualización en el gráfico (desde aproximadamente 2009)? ¿Es un error o una decisión deliberada?