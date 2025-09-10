Errores, fallos, preguntas - página 502
Nuestro servidor de demostración MetaQuotes-Demo es GMT+1 con el horario de verano activado.
La gran mayoría de los corredores de divisas utilizan GMT+1 (el horario de verano es diferente) o GMT+2 con el horario de verano desactivado.Perdón - y el viernes 26 era GMT+0, al menos mira el cierre.
Sí, el viernes era GMT+0 en Metaquotes-Demo.
El viernes salió una actualización de Microsoft que cambiaba el horario de verano de Rusia, lo que hizo que la hora del ordenador cambiara bruscamente.
Lo hemos corregido rápidamente.
Gracias, aun así, aparte de este error (es un error - ese viernes era GMT+0, debido a fallos informáticos) todos los demás horarios eran y serán centroeuropeos... Pido disculpas por las molestias.
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)
%1 no es una aplicación Win32 válida. -- ¿es así?
FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) No se puede abrir '<...>MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)
El archivo está disponible. Se compila con la compilación en la que se encuentra actualmente.
dime cuál es el problema...
escribe:
Le digo al asesorque sólo opere a los 00 minutos... pero opera todo el tiempo
¡Buenas tardes!
Por favor, ayúdenme a entender
Tengo un sencillo script
Después de que funciona, el archivo se crea, pero después de cada carácter escribe '.' (código "00").
Se ve así:
En consecuencia, el tamaño del archivo es el doble de lo que debería ser.
¿Estoy haciendo algo mal?
¿Estoy haciendo algo mal?