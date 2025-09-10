Errores, fallos, preguntas - página 502

Nuevo comentario
 
Renat:

Nuestro servidor de demostración MetaQuotes-Demo es GMT+1 con el horario de verano activado.

La gran mayoría de los corredores de divisas utilizan GMT+1 (el horario de verano es diferente) o GMT+2 con el horario de verano desactivado.

Perdón - y el viernes 26 era GMT+0, al menos mira el cierre.
 
Arkadiy:
Sí, era GMT+0 el viernes en Metaquotes-Demo, eso es lo raro.
 
Arkadiy:
Sí, el viernes era GMT+0 en Metaquotes-Demo.

El viernes salió una actualización de Microsoft que cambiaba el horario de verano de Rusia, lo que hizo que la hora del ordenador cambiara bruscamente.

Lo hemos corregido rápidamente.

 
Renat:

El viernes salió una actualización de Microsoft que cambiaba el horario de verano de Rusia, lo que hizo que la hora del ordenador cambiara bruscamente.

Lo hemos corregido rápidamente.

Gracias, pero aparte de ese error (era el GMT+0 del viernes, que se debió a problemas informáticos) el resto de la hora era y será centroeuropea... Pido disculpas por las molestias.
 
Arkadiy:
Gracias, aun así, aparte de este error (es un error - ese viernes era GMT+0, debido a fallos informáticos) todos los demás horarios eran y serán centroeuropeos... Pido disculpas por las molestias.
Sí, GMT+1 con horario de verano.
 
TheXpert:
ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 no es una aplicación Win32 válida. -- ¿es así?


Sí, envíe su solicitud y nos encargaremos de ello.
 
TheXpert:

FileUnlimitedTest (EURUSD,H1) No se puede abrir '<...>MQL5\Libraries\TheXpert\FileUnlimited\FileUnlimitedWide.ex5' (193)

El archivo está disponible. Se compila con la compilación en la que se encuentra actualmente.

¿Qué es el error 193? Supongo que es una metedura de pata mía, pero no la encuentro. ¿O al Servicio de Atención al Cliente?

ERROR_BAD_EXE_FORMAT193 (0xC1)

%1 no es una aplicación Win32 válida. -- ¿es así?


Mejor, por supuesto, al Servicio de Atención al Cliente con fuentes.
 
maryan.dirtyn:

dime cuál es el problema...

escribe:

Le digo al asesorque sólo opere a los 00 minutos... pero opera todo el tiempo

Por favor, publica el código donde le dices al EA que haga esto.
 

¡Buenas tardes!

Por favor, ayúdenme a entender

Tengo un sencillo script

void OnStart()
  {
    int h;
    int    m_integer  = 23;
    string m_string   = "EURUSD";
    double m_double   = 1.2345678;    
    
    h=FileOpen("TEST_CSV_FILE.CSV",FILE_CSV|FILE_WRITE,";");
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileWrite(h,  
              m_integer, 
              m_string, 
              DoubleToString(NormalizeDouble(m_double,5),5));
    FileClose(h);
  }

Después de que funciona, el archivo se crea, pero después de cada carácter escribe '.' (código "00").

Se ve así:

Archivo CSV en modo hexadecimal

En consecuencia, el tamaño del archivo es el doble de lo que debería ser.

¿Estoy haciendo algo mal?

 
snookeredman:

¿Estoy haciendo algo mal?

No, no hay nada malo. Puede cambiar la página de códigos a CP_ACP. Y los puntos son la sustitución de caracteres no válidos por parte del editor.
1...495496497498499500501502503504505506507508509...3188
Nuevo comentario