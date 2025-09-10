Errores, fallos, preguntas - página 501
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Cuál es la razón por la que el historial del instrumento en marcos temporales pequeños (menos de un día) no está disponible para su visualización en el gráfico (desde aproximadamente 2009)? ¿Es un error o una decisión deliberada?
¿Dónde se encuentra este ajuste?
¿Dónde está este ajuste?
Esa no es la cuestión, la cuestión es que cuando intento ir por debajo de los fondos después de 2009 las barras van a la siguiente vez, y antes de 2009 tengo barras de fondo
¿Cuál es la razón por la que el historial del instrumento en marcos temporales pequeños (menos de un día) no está disponible para su visualización en el gráfico (desde aproximadamente 2009)? ¿Es un error o una decisión deliberada?
No todos los corredores han subido su historial de profundidad.
Conéctese a nuestro servidor de demostración escribiendo MetaQuotes en el campo del servidor y pulsando Enter:
A continuación, abra una cuenta de demostración en el servidor MetaQuotes-Demo que aparece.
Hola Señores. Ayudar a resolver una discusión entre viejos amigos - que el tiempo se utiliza en el terminal MT5, desde el desarrollador, parece que ya está allí y de los corredores, y estamos discutiendo sobre metaquotes. Si no, uno de nosotros no sobrevivirá al domingo. Gracias. Viernes - la hora en el resumen del mercado era Greenwich y las velas estaban basadas en Greenwich, lo recuerdo con seguridad, yo mismo lo estaba viendo.
Pensé que toda la historia era en forma de minutos, por lo que en diferentes mitades los gráficos pueden no coincidir?
Pensé que toda la historia era en forma de minutos, por lo que en diferentes mitades los gráficos pueden no coincidir?
Gracias
Hola Señores. Ayudar a resolver una discusión entre viejos amigos - que el tiempo se utiliza en el terminal MT5, desde el desarrollador, parece que ya está allí y de los corredores, y estamos discutiendo sobre metaquotes. Si no, uno de nosotros no sobrevivirá al domingo. Gracias. El viernes - la hora en la revisión del mercado era Greenwich y las velas se construyeron en Greenwich, lo recuerdo con seguridad, yo mismo lo estaba viendo.
Nuestro servidor de demostración MetaQuotes-Demo tiene GMT+1 con horario de verano.
La gran mayoría de los corredores de divisas utilizan GMT+1 (el horario de verano es diferente) o GMT+2 con el horario de verano desactivado.