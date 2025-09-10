Errores, fallos, preguntas - página 498
Por favor, aclare exactamente cómo se ejecuta el terminal? ¿Desde la línea de comandos?
Abro la carpeta de MetaTrader 5 y hago doble clic en terminal.exe
Después de cerrar el terminal en el Administrador de Tareas de Windows, se queda "colgado":
Un arranque normal del programa no lo iniciará hasta que usted fuerce la terminación del proceso en el Administrador.
Esto no ocurre siempre.
¿No hay guiones en bucle ni expertos en los gráficos? Pueden provocar un retraso en la descarga de la terminal.
Exactamente esta vez el Asesor Experto estaba colgado en el gráfico, pero no hay bucles infinitos allí. Después de cerrar el terminal abrí inmediatamente el Administrador de Tareas, ya que recordaba que esos momentos ya habían ocurrido y decidí ver cómo funcionaba esta vez. terminal64.exe estaba presente en los procesos. Esperé cerca de un minuto y cerré forzosamente el proceso.
¿El terminal se cierra inmediatamente sin el Asesor Experto?
Si de una vez, significa que el asunto fue únicamente con este EA.
Un minuto no es suficiente, es posible descargar el terminal hasta 5-6 minutos (después de 10 deberías empezar a preocuparte).
El terminal se descarga rápidamente y un minuto es extremadamente largo.
Además, hay que tener en cuenta la influencia de los antivirus en ejecución y el disco en el que se ejecuta el terminal. Algunos consiguen arrancar el terminal desde unidades de red lentas o unidades flash con una velocidad de escritura de 3 Mb/s (o menos).
Windows se cierra más rápido para mí). Hay veces que hay que reiniciar un programa concreto para solucionar un "fallo". En el mundo del software esto es normal en mi opinión. En un buen software es menos frecuente, por supuesto. En MT5 no es tan común para mí.
Renat:
Ya he intentado varias veces abrir y cerrar el terminal con el mismo Asesor Experto sin encontrarme con esa situación. El terminal se descargó durante unos 5 segundos.
En mi caso es probable que esté en el orden de las cosas, ya que muchos programas se ejecutan simultáneamente. Tal vez este sea el motivo de un conflicto en alguna parte. En definitiva, no es crucial.
En mi caso es probable que esté en el orden de las cosas, ya que muchos programas se ejecutan al mismo tiempo. Tal vez este sea el motivo de un conflicto en alguna parte. No es crítico, en general.