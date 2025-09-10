Errores, fallos, preguntas - página 303
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Por favor, escriba la dirección del servidor donde tiene las cotizaciones.
Y la difusión es al menos de 2010. ¡gracias!
Pregunta para los desarrolladores:
¿Las variables globales del terminal del cliente en el modo de prueba de EA están emuladas de alguna manera o faltan como una clase?Gracias.
Pregunta para los desarrolladores:
¿Lasvariables globales del terminal cliente están emuladas en el modo de prueba del Asesor Experto o faltan como una clase?Gracias.
Las variables globales funcionan plenamente en el Probador de Estrategias.
Sin embargo, la base de datos de las variables globales se anula en cada prueba.
Las variables globales en el Probador de Estrategias son totalmente operativas.
Pero con cada prueba, la base de la variable global se pone a cero.
Dima_S:
Понято. А в терминале они в списке должны появляться, как было в МТ4?
El servicio de atención al cliente no se añade a la aplicación #33778
Está en la plataforma x64 de nuevo...
Tengo una pregunta, ya que nunca he tratado con compiladores de 64 bits: ¿hay algún código especial? ¿Por qué hay tantos errores en la versión x64? ¿En qué se diferencian de la versión x32?
Tomo esta función de la sección MQL5 Reference / Language Fundamentals / Functions
Pero el compilador imprime '(' - se espera un punto y coma.
¿Qué significa?
Tomo esta función de MQL5 Reference / Language Basics / Functions
Pero el compilador imprime '(' - se espera un punto y coma
¿Qué significa?
Se trata de una desatención humana formal.
en la declaración de la función doble a - la letra "a" es cirílica, y en la devolución (a + b) - la letra "a" es latina
¿no está esta carta resaltada en rosa en su editor?
Tomo esta función de MQL5 Reference / Language Basics / Functions
Pero el compilador imprime '(' - se espera un punto y coma
¿Qué significa?
es la falta de atención humana formal...
Una explicación con tal caracterización es difícilmente aplicable a la situación :) El símbolo se fijó inmediatamente en el editor, como algo natural. El error se produce cuando el cursor está delante de un paréntesis de apertura, no del carácter 'a'. Siendo humanamente atento, debería haberlo notado en el comentario del compilador citado.
La pregunta sigue siendo: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page304#comment_48136
Explicación. La pregunta ha surgido, no porque me esté sentando a compilar estúpidamente ejemplos del libro de referencia, sino porque aparece este mensaje de error cuando creo una función de trabajo. El ejemplo de la referencia no cambia nada. Incluso puede eliminar la descripción de los argumentos de la cabecera, pero el problema persiste.