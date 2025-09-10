Errores, fallos, preguntas - página 145
Creo que hay un error en la funciónHistoryDealsTotal(), si se inicia después de HistorySelectByPosition() .
De vez en cuando el número de operaciones es igual a 0, y esto es mientras hay una posición abierta (variante multidivisa).
Eh, voy a tener que borrar MT5 y tenía tantas ganas de usarlo... :'(
Es broma, WideCap a la basura :)
Win 7 x32
MT5 última
WideCap último
La mayor petición... De mt4...
Para todas las pequeñas cosas importantes, por favor, crea un hilo separado (Thread - para que quede más claro...;)...
Cansado de cargar el terminal y... parado - aburrido...;)
Línea blanca - en lugar de un menú...
Ocho gráficos con bots...
Añadido un nuevo símbolo - eso es todo... todo el día - no hay registro de entrada - no hay registro de salida... (((((
s...
PageFile - hecho ya estático... bastante - no ayudó... (((((((
Mi terminal no se cuelga, tu problema es probablemente diferente.
Cuantos más hilos, más puntos de sincronización, lo que conduce a un gran número de errores difíciles de encontrar e imprevisibles en el programa.
Mi terminal no se cuelga, tu problema probablemente esté en otra parte.
La nueva construcción - 338 - se descargó rápidamente... bonito... ))))
ahora, voy a tener que torturarlo para que aguante;)
woof...
wow... también se descargó enseguida)))))))))))
zzzs
Bueno, bueno, bueno... No hay manchas blancas. Y está cargando datos.
¡Ah, bien hecho! ¡¡¡Y qué bien y rápido se descargan!!!
Todos: ¡un brindis por los desarrolladores! Y tal vez haga un bot para Champ mañana también...))))
Algo así ocurre de vez en cuando.
Captura de pantalla antes de la prueba:
("Inicio" y minimización del terminal)
Captura de pantalla después:
Las barras de herramientas, etc., no están en su sitio
Cuantos más hilos, más puntos de sincronización, lo que conduce a un gran número de errores difíciles de encontrar e imprevisibles en el programa.
Mi terminal no se cuelga, tu problema es probablemente diferente.
construir 338
Descripción:
El error hizo que el programa dejara de comunicarse con Windows.
La firma del problema:
Nombre del evento del problema: AppHangB1
Nombre de la aplicación: terminal64.exe
Versión de la aplicación: 5.0.0.338
Sello de tiempo de la aplicación: 0060dc00
Evento de congelación: 678b
Tipo de suspensión: 1
Versión del sistema operativo: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Código de idioma: 1049
Firma colgante suplementaria 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Firma colgante suplementaria 2: 8160
Firma colgante suplementaria 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Firma colgante suplementaria 4: 678b
Firma colgante suplementaria 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Firma colgante suplementaria 6: 8160
Firma colgante suplementaria 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Lea la declaración de privacidad en línea:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, consulte la versión local:
C:\Windows\system32\\\Nde la U.S.E..txt