divenetz:

Creo que hay un error en la funciónHistoryDealsTotal(), si se inicia después de HistorySelectByPosition() .

De vez en cuando el número de operaciones es igual a 0, y esto es mientras hay una posición abierta (variante multidivisa).

¿Se repite una y otra vez?
 
Si WideCap está instalado en mi ordenador (incluso sin reglas para mt5), entonces MT5 no se conectará al servidor y el probador da algo sobre sockets asíncronos.

Eh, voy a tener que borrar MT5 y tenía tantas ganas de usarlo... :'(

Es broma, WideCap a la basura :)

Win 7 x32
MT5 última
WideCap último

[Eliminado]  

La mayor petición... Con mt4...

Para todas las pequeñas cosas importantes, por favor, crea un hilo separado (Thread - para que quede más claro...;)...

Cansado de cargar el terminal y... parado - aburrido...;)

Línea blanca - en lugar de un menú...

Ocho gráficos con bots...

Añadido un nuevo símbolo - eso es todo... todo el día - no hay registro de entrada - no hay registro de salida... (((((

s...

PageFile - hecho ya estático... bastante - no ayudó... (((((((

 
Cuantos más hilos, más puntos de sincronización, lo que lleva a un gran número de errores difíciles de encontrar e imprevisibles en el programa.
Mi terminal no se cuelga, tu problema es probablemente diferente.
mrProF:
Cuantos más hilos, más puntos de sincronización, lo que conduce a un gran número de errores difíciles de encontrar e imprevisibles en el programa.
Mi terminal no se cuelga, tu problema probablemente esté en otra parte.
Sí... Estoy de acuerdo... Un código bien escrito no necesita muchos hilos... Con más razón... NORMALMENTE_ESCRITO(!)...;)
La nueva construcción - 338 - se descargó rápidamente... bonito... ))))

ahora, voy a tener que torturarlo para que aguante;)

woof...

wow... también se descargó enseguida)))))))))))

zzzs

Bueno, bueno, bueno... No hay manchas blancas. Y está cargando datos.

¡Ah, bien hecho! ¡¡¡Y qué bien y rápido se descargan!!!

Todos: ¡un brindis por los desarrolladores! Y tal vez haga un bot para Champ mañana también...))))

 

Algo así ocurre de vez en cuando.

Captura de pantalla antes de la prueba:

("Inicio" y minimización del terminal)

Captura de pantalla después:

Las barras de herramientas, etc., no están en su sitio

mrProF:
Cuantos más hilos, más puntos de sincronización, lo que conduce a un gran número de errores difíciles de encontrar e imprevisibles en el programa.
Mi terminal no se cuelga, tu problema es probablemente diferente.
Depende de cómo compartan los recursos estos hilos y de lo que hagan. Por supuesto, debe haber sincronización. Pero, en general, tiene una importancia secundaria.
 

construir 338

Descripción:
El error hizo que el programa dejara de comunicarse con Windows.

La firma del problema:
Nombre del evento del problema: AppHangB1
Nombre de la aplicación: terminal64.exe
Versión de la aplicación: 5.0.0.338
Sello de tiempo de la aplicación: 0060dc00
Evento de congelación: 678b
Tipo de suspensión: 1
Versión del sistema operativo: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Código de idioma: 1049
Firma colgante suplementaria 1: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Firma colgante suplementaria 2: 8160
Firma colgante suplementaria 3: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1
Firma colgante suplementaria 4: 678b
Firma colgante suplementaria 5: 678b39c982a2a23817f91cb4acadecc4
Firma colgante suplementaria 6: 8160
Firma colgante suplementaria 7: 81605f8a0b8d12e0f93e668629f28ef1

Lea la declaración de privacidad en línea:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&amp;clcid=0x0419

Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, consulte la versión local:
C:\Windows\system32\\\Nde la U.S.E..txt

