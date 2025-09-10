Errores, fallos, preguntas - página 302
Me pueden decir que servidor elegir donde el historial de cotizaciones
y los diferenciales desde 2008. He descargado el instalador de su sitio
He descargado el instalador de su sitio MT5, pero trató de todos los servidores después de 2010, 01, 01.
He intentado borrar el historial
Intenté borrar mi historial de la carpeta raíz - sigue igual.Probado los servidores estándar - terminal
Díganos, ¿cuál es el principio en el que se basa la decisión de lanzar una nueva construcción?
Durante la última semana hemos estado preparando el lanzamiento de una gran actualización acumulativa para la plataforma MetaTrader 4, por lo que el lanzamiento de las próximas builds de MetaTrader 5 se ha retrasado un poco.
La próxima versión de MT5 se publicará en los próximos dos días (ya está en la fase final de pruebas internas).
Por favor, indique qué servidor elegir para el historial de cotizaciones
Intente aumentar el número máximo de barras en el gráfico en la configuración del terminal y reinicie el terminal.
Gracias por la respuesta - eso es tranquilizador, el servidor de Alpari.
Hace tiempo que descubrimos que el servidor de Alpari no es el lugar adecuado para realizar pruebas completas.
Algún consejo sobre qué servidor elegir, con un historial de cotizaciones
Llevo trabajando en ello desde 2008. He descargado el instalador de su sitio.
Si quieres probarlo en el servidor de los desarrolladores, deberías hacerlo en el servidor de los desarrolladores. Que yo recuerde el historial de citas se descargó a partir del año 2005.
Personalmente, llevo probando EAs desde el año 2000.
En cualquier caso, la historia de mayor calidad que he visto sólo aquí (es una pena que los personajes sean muy pocos)...
Señores, ¿alguien ha probado a comparar los resultados del Asesor Experto en tiempo real (por ejemplo, durante una semana) con los resultados obtenidos al ejecutar el probador durante el mismo periodo?
Es decir, primero el Asesor Experto funciona durante una semana, luego ejecutamos el probador durante el mismo período con los mismos parámetros y comparamos la lista de operaciones. Obtengo resultados muy diferentes.
En realidad, faltan aproximadamente la mitad de las operaciones, sin que se registren problemas en el registro para abrirlas.
He tenido mi experto funcionando durante tres meses en demo (metaquotes). Los resultados en el probador son idénticos.
Hmmm... Ok, voy a ver por qué. Tal vez descubra algo.
Muchas gracias. Yo también lo creo.
Pero no puedo descargar el historial de esos servidores, ya lo he intentado todo,
He borrado el historial de citas de la carpeta y sigue sin cargar.
He probado el script del sitio pero lo mismo, me sale la opinión
He probado el script de la página web pero se sigue cargando.
En el modo probador, también, no se descarga la historia. Si registro el servidor en Alpari o Broko, todos los datos se descargarán al instante.
Todos se descargan al instante, pero todos estos servidores no quieren hacerse amigos :-)