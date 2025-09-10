Errores, fallos, preguntas - página 154
Por alguna razón no puedo obtener datos del indicador utilizando la biblioteca estándar. Este es el guión:
He aquí el resultado de su funcionamiento:
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Precio[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
Aparentemente se emite EMPTY_VALUE en lugar de valores.
¿Qué estoy haciendo mal?
Prueba a añadir
price_source.Refresh(-1);
Antes de solicitar los datos.
Gracias, eso es útil. Sería bueno reflejar esto en la ayuda.
¿Supongo que las banderas son una máscara binaria de marcos temporales que se actualizan? Si es -1, ¿se actualizan todos los TFs?
Exactamente. Puede utilizar las constantes de visibilidad de los objetos.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
No puedo entenderlo, debo haberme perdido. Esto:
compila normalmente. ¿Se supone que debe ser así?
Así que entiendo que el optimizador corta el método como no utilizado antes de la compilación y como resultado no se genera el mensaje de error 111.
+Además, los métodos no utilizados con errores de implementación se compilan sin mensajes.
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Las matrices sólo se inicializan cuando se inicia el indicador
Esto se correlaciona con algún tipo de error en el zigzag estándar:
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Sí, sus mensajes han sido vistos.
Tratando de hacerlo de nuevo.
Las matrices se inicializan sólo cuando se inicia el indicador
Esto se correlaciona con algún tipo de error en el zigzag estándar: