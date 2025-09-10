Errores, fallos, preguntas - página 152

alexvd:
¿Dónde exactamente?
 
¡¡¡2 MQ Hace poco tiempo por fin pude probar la biblioteca estándar!!! Especialmente las matrices y las operaciones comerciales.

Muchas gracias, ¡muy útil! ))

 
gwend:

Gracias por su mensaje.

Es cierto que primero se intenta la conexión y se descarga la ayuda sin usar un proxy. La configuración del proxy sólo empieza a utilizarse si falla la conexión directa.

Vamos a echar un vistazo.

Por qué, el cortafuegos coge el primer intento y se salta el segundo, por primera vez. ))
 
EQU:

Oops... ¿cuál es el milagro, prohibieron el arrastre?)


No recibí una respuesta del servidor en un minuto.
 
Estimados desarrolladores, espero que se hayan asegurado de que los programas en MQL5 no se descompilen.
De lo contrario sería una pena, como en mt4 todo el código está en la palma de la mano...
 
Por eso los desarrolladores no hacen una depuración de DLL integrada, como algunos han pedido. Para que no aparezca el descompilador.
 
¡Esperemos que nuestro trabajo esté protegido! :)
 
Como escribieron los desarrolladores, permitieron la depuración de DLL en MT4 y enseguida apareció un descompilador. La protección del código es su principal objetivo en MQL5.
En MT4 hay una opción de depuración de código en otro software. Por lo que tengo entendido, la nueva versión no admite esta función...
 

¡Buenas tardes!

¿Cómo hacer que una variable declarada dentro de un bloque, sea visible en otros bloques?

