Errores, fallos, preguntas - página 152
¿Dónde exactamente?
Muchas gracias, ¡muy útil! ))
Gracias por su mensaje.
Es cierto que primero se intenta la conexión y se descarga la ayuda sin usar un proxy. La configuración del proxy sólo empieza a utilizarse si falla la conexión directa.
Vamos a echar un vistazo.
Oops... ¿cuál es el milagro, prohibieron el arrastre?)
De lo contrario sería una pena, como en mt4 todo el código está en la palma de la mano...
Estimados desarrolladores, espero que se hayan asegurado de que los programas en MQL5 no se descompilen.
Sería una pena ver todo el código en mt4 como en la palma de la mano...
Debido a esto, los desarrolladores no hacen una depuración de DLL incorporada, como algunas personas han solicitado. Para que no aparezca el descompilador.
¡Esperemos que nuestro trabajo esté protegido! :)
Y en MT4, incluso sin depuración, apareció :)
¡Esperemos que nuestro trabajo esté protegido! :)
Como los desarrolladores escribieron, permitieron la depuración de DLL en MT4 y un descompilador apareció inmediatamente. La protección del código es su principal objetivo en MQL5.
Apareció en MT4 sin ninguna depuración :)
¡Esperemos que nuestro trabajo esté protegido! :)
¡Buenas tardes!
¿Cómo hacer que una variable declarada dentro de un bloque, sea visible en otros bloques?