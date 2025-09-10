Errores, fallos, preguntas - página 160

¿Cómo se escribe una matriz en un archivo? ¿Qué estoy haciendo mal?

void OnStart() {
   string Arr[2];
   Arr[0]="test string 1";
   Arr[1]="test string 2";
   int handle=FileOpen("test_file.txt",FILE_BIN|FILE_WRITE);
   FileWriteArray(handle,Arr);
   FileClose(handle);
}

Esto crea un archivo vacío.

 

En Google Chrome, las fuentes de los botones "vuelan" :( ¿Qué debo hacer?

 
Lea el manual en su propio enlace:

FileWriteArray

Escribe matrices de cualquier tipo en un archivo de tipo BIN, excepto matrices de cadenas (puede ser una matriz de estructuras que no contengan cadenas y matrices dinámicas).

 
EvgeTrofi:

En Google Chrome, las fuentes de los botones "vuelan" :( ¿Qué debo hacer?

Por favor, especifica la versión exacta de Chrome (desde la ventana sobre el programa) y el sistema operativo. Y también en qué forma los botones están tan distorsionados.
 
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.

 

 Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63

 Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)

 

 

Cómo escribir correctamente la ruta de la carpeta por defecto (por ejemplo, en un script)

Lo escribo así: 

input string Path = "D:\test";

Es así:


 
Lee por fin el manual:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst

Veo la siguiente imagen. La fecha de la barra sobre el número 13 muestra 2010.10.12.

Esta es la información que se muestra correctamente:

Y aquí está la siguiente barra con la fecha anterior:

 
gpwr:

Veo la siguiente imagen. La fecha de la barra por encima del 13 muestra 2010.10.12.

Esta es la información que se muestra correctamente:

Y aquí está la siguiente barra con la fecha anterior:

¿Cuál fue la acción anterior?

¿Ayuda la actualización?

