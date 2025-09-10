Errores, fallos, preguntas - página 160
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Cómo se escribe una matriz en un archivo? ¿Qué estoy haciendo mal?
Esto crea un archivo vacío.
En Google Chrome, las fuentes de los botones "vuelan" :( ¿Qué debo hacer?
¿Cómo se escribe una matriz en un archivo? ¿Qué estoy haciendo mal?
Esto crea un archivo vacío.
Lea el manual en su propio enlace:
FileWriteArray
Escribe matrices de cualquier tipo en un archivo de tipo BIN, excepto matrices de cadenas (puede ser una matriz de estructuras que no contengan cadenas y matrices dinámicas).
Lea el manual en su propio enlace:...
En Google Chrome, las fuentes de los botones "vuelan" :( ¿Qué debo hacer?
Укажите пожалуйста точную версию Chrome (из окна о программе) и операционной системы. А также в какой именно форме так исказились кнопки.
Всё восстановилось. Спасибо! Не знаю что было. Версия Хрома 6.0.472.63
Спасибо! Простите бесталкового. не умею мануал читать :)
Cómo escribir correctamente la ruta de la carpeta por defecto (por ejemplo, en un script)
Lo escribo así:
Es así:
Cómo escribir correctamente la ruta de la carpeta por defecto (por ejemplo, en un script)
Lo escribo así:
Es así:
Lee por fin el manual:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/stringconst
Veo la siguiente imagen. La fecha de la barra sobre el número 13 muestra 2010.10.12.
Esta es la información que se muestra correctamente:
Y aquí está la siguiente barra con la fecha anterior:
Veo la siguiente imagen. La fecha de la barra por encima del 13 muestra 2010.10.12.
Esta es la información que se muestra correctamente:
Y aquí está la siguiente barra con la fecha anterior:
¿Cuál fue la acción anterior?
¿Ayuda la actualización?