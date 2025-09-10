Errores, fallos, preguntas - página 151
Hay otra sección en el sitio para eso.
Sin comprobar la actualización de los datos, ¿de qué habla la fiabilidad? ¿Garantiza su código que, una vez transcurrido el tiempo de retardo, el cierre no se convierta en una prórroga?
Hasta que se cumpla la condición del nuevo tick. Cuenta - no requiere código. Sus fantasías son negativas - significa que todo se cuelga y ningún código lo salvará... Tienes razón, el retcode no existe por nada.
Sí, no hay nada complicado en este enfoque: esperamos la transacción o el rechazo de la solicitud, puede haber variantes.
Me interesa otra cosa: ¿tolerará el servidor, por ejemplo, una docena de solicitudes de un instrumento sin demora?
Hoy se ha ejecutado el terminal y .....
1. Descargué algo para 150 metros.
2. después de la 1ra algo se está convirtiendo fuertemente en el disco.
3. después de la primera y segunda carga de la CPU >80%
4. esperando...
??????
...así que todo está colgado y ningún código puede salvarlo... Claro, porque hay una razón para que exista el retcode.
Los promotores.
En la ayuda de MQL, no hay ENUM_CHART_VOLUME_MODE en la pestaña Índice. Añádelo...
Accidentalmente descubrí un defecto menor:
- cuando la Barra de Herramientas está desplegada:
- cuando el panel está minimizado:
Parece que la imagen inferior no ha tenido en cuenta la existencia de un swap a la hora de mostrar los beneficios.
Todo ello en mi opinión.
Gracias por la publicación.
Se arreglará en la próxima versión.
Uy... ¿cuál es el milagro? ¿Se ha prohibido el arrastre?)Por favor, compruebe el tamaño automático de las columnas. Donde está vacío, donde está espeso...
Uy... ¿cuál es el milagro? ¿Se ha prohibido el arrastre?)
Gracias, lo comprobaremos.
Por favor, compruebe también el tamaño automático de las columnas... Dónde está el vacío, dónde está el espesor...
Metaeditor y Metatrader 5, a pesar de la configuración del servidor proxy (Internet por satélite) instalado hace mucho tiempo, la ayuda se descarga a través de "terrestre".
El instalador del terminal también descargó la ayuda a través del "terrestre". Lo evité con FreeCup.
Gracias por la publicación.
Realmente primero intente conectarse y descargar la ayuda sin usar el proxy. La configuración del proxy sólo comienza a utilizarse si falla la conexión directa.
Vamos a echar un vistazo.