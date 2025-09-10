Errores, fallos, preguntas - página 159
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, tienes razón, y la diferencia en el pago es de sólo 200 peniques...
Sólo que ahora todo son ingresos, que superan los gastos. También es el momento de casarse. Boom de diciembre, felicidades, gracias ))))
¡¡¡Felicidades!!!
Si se hace una marca en los plazos más pequeños - comienza a parpadear durante un tiempo en los plazos más altos - desaparece y vuelve a aparecer como un espectáculo de luces en una discoteca. Pregunta a los desarrolladores, ¿es posible solucionar este problema?
¿Qué significa este mensaje en los registros de EA?247398240 bytes de memoria filtrada
Si lo entiendo bien, es la cantidad de memoria que se ha filtrado.
¿Qué puede causar estas fugas?
Si se hace una marca en los plazos más pequeños, empieza a parpadear durante un tiempo en los plazos más altos, desaparece y vuelve a aparecer como una música ligera en una discoteca. Pregunta a los desarrolladores, ¿es posible arreglar este problema?
¿Qué construcción de la terminal? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué tasa de bits?
Escribe una solicitud a servicedesk con la descripción de los pasos de reproducción, los códigos fuente (si están disponibles), etc.
Copio mi indicador a la versión de 64 bits, lo compilo, intento instalarlo en un gráfico - piensa alrededor de 1 segundo, no muestra la ventana de entrada de parámetros e inmediatamente escribe un error:
Copio mi indicador a la versión de 64 bits, lo compilo, intento instalarlo en un gráfico - piensa alrededor de 1 segundo, no muestra la ventana de entrada de parámetros e inmediatamente escribe un error:
¿Puede escribir al Servicio de Atención al Cliente? Nos ayudaría a solucionar el error.
Sí, gracias.
P.D. Respuesta - se arreglará en la próxima versión, relacionada con la conversión de tipos
Si se hace una marca en los plazos más pequeños, empieza a parpadear durante un tiempo en los plazos más altos, desaparece y vuelve a aparecer como las charlas de los rayos en una discoteca. Pregunta a los desarrolladores, ¿es posible arreglar este problema?
En mi XP 32 bits también veo esto,
Parece que cuando se muestra la línea en el gráfico, el tiempo debe ser normalizado al desglose del gráfico actual (sólo una pista para los desarrolladores de MQ).
Aquí hay un fallo detectado (con la contraseña de inversor, compilación 342):
Abyss (aunque probablemente se trate de un fallo de la interfaz gráfica de usuario)