Errores, fallos, preguntas - página 129
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Compara los datos recibidos después de cada tic con el gráfico M1. A veces el gráfico M1 no muestra los datos si el tick se produjo en hh:mm:01 o hh:mm:59 y el aspecto de las velas es diferente al esperado.
¿Podría describirlo con más detalle?
Me di cuenta de esto en una cuenta demo de NordFX-Server cuando estaba escribiendo todos los ticks en mi base de datos en MS SQL server. Aquí está el tiempo de ticks y cotizaciones, fecha 14.09.2010 (EURUSD):
14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847
14:12:01 1,2842
MetaTrader 5 build 324 (08 sep 2010)
1. ¿Tenías el MetaEditor abierto con texto editable o haciendo pruebas cuando pulsaste "Reiniciar"?
2. Tras pulsar "Reiniciar" y cerrar el terminal, ¿se ha iniciado por sí solo o lo has hecho manualmente?
Si lo ejecuta usted mismo, ¿aproximadamente cuánto tiempo después de cerrar el terminal lo inició manualmente? (¿5-30-60 segundos?)
3. ¿Tienes algún antivirus instalado?
1. el MetaEditor estaba abierto con texto editable.
2. una vez la MT arrancó sola (pero tuve que esperar mucho tiempo - seg 60..120), la segunda vez arranqué la MT sola, pero también, estaba "rodando" no rápido...
3. Se ha instalado una licencia de Kaspersky.
Acabo de descubrir por casualidad... ¿cómo he conseguido el precio del eurodólar de 1,29559553 en el terminal?
Compara los datos recibidos después de cada tic con el gráfico M1. A veces el gráfico M1 no muestra los datos si el tick se produjo en hh:mm:01 o hh:mm:59 y el aspecto de las velas es diferente al esperado.
Acabo de descubrir por casualidad... ¿cómo he conseguido el precio del eurodólar de 1,29559553 en el terminal?
Esto significa que esta posición es el resultado de varias operaciones en un determinado símbolo. Como consecuencia, se ve un precio medio ponderado de la posición.
Vaya... Pensé que era un fallo...
Sugiero que la administración haga al menos dos temas en un lugar destacado con sólo posts (hechos, código específico) sobre el tema, SIN discusión
1. Migración de MQL4 a MQL5.
2. Los secretos de MQL5.
Dmitriy2:
Sugiero que la administración haga al menos dos temas en un lugar destacado, con sólo posts (hechos, código específico) sobre el tema, SIN discusión
1. Migración de MQL4 a MQL5
2. Los secretos de MQL5
1. ¿Cómo es sin discusión? ¿Y hablar...? :)
2. Los secretos son secretos para que los conozcan ciertas personas...
1. ¿Cómo que no hay discusión? ¿Y hablar...? :)
2. Los secretos son secretos para que los conozcan ciertas personas...
No, es cuando has hablado, te has dado cuenta y el resultado está en ese hilo. Ya sabes, como un hecho.
Y los secretos son como el precio medio ponderado, etc., y muchas otras cosas que se aprenden por accidente.