Cuando se ejecuta en el Probador de Estrategias, este EA no procesa el periodo 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.
Sin embargo, si se anulael retorno del operador en la línea 55, este periodo se procesará.
El Probador de Estrategias se ejecutó en el período 2010.08.30-2010.09.01 con M1 , sólo el precio de apertura.
MetaTrader 5 build 324 (08 sep 2010)
Los desarrolladores parecen haber doblado el compilador.
aquí está el registro de prueba después de la compilación en la nueva compilación 324
Los expertos que fueron compilados en la build 321 en el 324 tester son probados con éxito, después de recompilar en la nueva build obtenemos un error.
¿Es un problema general o soy el único que lo ha encontrado?
xeon: Tengo el mismo problema :-(
Mejor lo mismo...
La próxima versión está prevista para el lunes
Si el precio de stop loss o take profit de una posición es inferior al nivel de congelación del precio actual, no podrá hacer nada con la posición (cerrarla, modificarla). Lo mismo ocurre con las órdenes en las que el precio abierto está a una distancia inferior al nivel de congelación del precio actual: no se puede eliminar ni modificar una orden de este tipo. Y stop_level - distancias para fijar stops, tomas de posesión, órdenes de apertura y posiciones. No impiden modificar una posición/orden ya abierta (por ejemplo, para alejar el stop loss, aunque el precio ya esté a una distancia inferior al nivel_de_stop). Por lo general, freeze_level = 0. Aunque hay excepciones.
¡Saludos!
me gusta mucho la disposición vertical de las herramientas, pero en MT5 hay un texto residual desagradable... por favor, arréglalo, hace daño a la vista :)