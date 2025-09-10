Errores, fallos, preguntas - página 126

Yedelkin:

¿Cuál es la diferencia?

Si el precio de stop loss o take profit de una posición se fija a una distancia inferior al nivel de congelación del precio actual, no podrá hacer nada con la posición (cerrarla, modificarla). Lo mismo para las órdenes, si el precio de apertura está en la distancia menor que el nivel de congelación del precio actual - no se puede eliminar o modificar tal orden. Y stop_level - distancias para fijar los stops, takeoffs, órdenes de apertura y posiciones. No impiden modificar una posición/orden ya abierta (por ejemplo, para alejar un stop loss, aunque el precio ya esté a una distancia menor que el nivel_de_stop). Normalmente, freeze_level = 0. Aunque puede haber excepciones
Cuando se ejecuta en el Probador de Estrategias, este EA no procesa el periodo 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.

Sin embargo, si se anulael retorno del operador en la línea 55, este periodo se procesará.

El Probador de Estrategias se ejecutó en el período 2010.08.30-2010.09.01 con M1 , sólo el precio de apertura.

MetaTrader 5 build 324 (08 sep 2010)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count=1;

int OnInit()
  {
//---
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()//тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[4];
   MqlRates rt2[3];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,0,4,rt)!=4)
   {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 1");
      return;
   }
   
   if((rt[2].close-rt[0].open)<-0.00135)
   {
      if(printTime!=rt[3].time)
      {
         Print(count,".   rt[2].close-rt[0].open=",DoubleToString(rt[2].close-rt[0].open,4),"   time=",rt[3].time," rt[0].open=",rt[0].open," rt[2].close=",rt[2].close); 
         printTime=rt[3].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
      if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M30,0,3,rt2)!=3)
      {
         Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 2");
         return;
      }
   }
}
exp.mq5  3 kb
 
Introduzca el código correctamente en sus mensajes, por favor.
olyakish

Los desarrolladores parecen haber doblado el compilador.

aquí está el registro de prueba después de la compilación en la nueva compilación 324

Los expertos que fueron compilados en la build 321 en el 324 tester son probados con éxito, después de recompilar en la nueva build obtenemos un error.

¿Es un problema general o soy el único que lo ha encontrado?


xeon: Tengo el mismo problema :-(

Mejor lo mismo...

Aquí -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 mismo error, misma solución temporal (cuando salga la nueva build....)
 
xeon:

... cuando la próxima construcción está prevista ...
La próxima versión está prevista para el lunes
 
mql5:
La próxima versión está prevista para el lunes
No queda mucho tiempo antes de que termine la inscripción, así que cada hora cuenta. :-)
 
notused:
Si el precio de stop loss o take profit de una posición es inferior al nivel de congelación del precio actual, no podrá hacer nada con la posición (cerrarla, modificarla). Lo mismo ocurre con las órdenes en las que el precio abierto está a una distancia inferior al nivel de congelación del precio actual: no se puede eliminar ni modificar una orden de este tipo. Y stop_level - distancias para fijar stops, tomas de posesión, órdenes de apertura y posiciones. No impiden modificar una posición/orden ya abierta (por ejemplo, para alejar el stop loss, aunque el precio ya esté a una distancia inferior al nivel_de_stop). Por lo general, freeze_level = 0. Aunque hay excepciones.
Gracias por la aclaración.
 
xeon:

xeon: Tengo el mismo problema :-(

Mejor tengo el mismo problema...

Aquí -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 mismo error, respectivamente misma solución temporal (cuando salga la nueva compilación....)
La "solución" ayudó, gracias
 

¡Saludos!

me gusta mucho la disposición vertical de las herramientas, pero en MT5 hay un texto residual desagradable... por favor, arréglalo, hace daño a la vista :)

  
       int a = 0;
       if(a==1){Print("TEST");}
El compilador no detecta la ausencia de un segundo signo igual como un error.
