Errores, fallos, preguntas - página 128
cómo obtener la fecha y la hora en un formato digerible (13-09-2010 20:39), porque
Escribe, pero jura... Me gustaría que no tuviera errores en el compilador.
Creo que sí...
y si todavía lo quieres en este estilo:
cómo traducir correctamente en una línea
Pregunta para los desarrolladores
Si, después de colocar una orden ejecutando el método my_trade.OrderOpen() de la clase CTrade, recibo el código del servidor a través del método my_trade.ResultRetcode()
10008
TRADE_RETCODE_PLACED
Pedido realizado
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
Solicitud bloqueada para su tramitación
si en este caso:
1) repetir el método my_trade.ResultRetcode() hasta que se reciba un nuevo código (¿posiblemente 10009?). Es decir, ¿el servidor generará de forma independiente un nuevo código para la solicitud anterior y el ticket si tiene éxito?
2) Repita el método my_trade.OrderOpen() con los mismos parámetros y el método my_trade.ResultRetcode() para obtener el nuevo código.
3) Esperar al método my_trade.ResultOrder() para recibir el ticket y al evento OnTrade() para abrir la orden.
4) Otra opción. ¿Cuál?
Win7, x64. Terinal está instalado, x64 por supuesto, build 324.
Pero la actualización (build 328) no se instala automáticamente ni por descarga. ¿Quizás la nueva compilación es sólo para x32?
Bild para todas las versiones.
1. Por favor, comprueba si hay dos procesos terminal64.exe en la lista de procesos (es decir, un proceso terminal64.exe adicional).
Puedes cerrar terminal y eliminar todos los procesos de terminal64.exe que no estén cerrados. Después de esto la actualización debería tener éxito.
2. ¿después de descargar la actualización sólo has pulsado "Reiniciar"?
3. ¿Tienes el UAC activado?
4. ¿En qué directorio está instalado el terminal?
5. ¿A qué te refieres con que la descarga no se instala? ¿Quieres decir que has descargado el instalador web del terminal y has intentado instalarlo? ¿Qué errores tuvo la instalación?
1. El proceso terminal64.exe es uno.
2. Sí, he hecho clic en "Reiniciar".
3. no estoy seguro de la UAC.
4. Directorio por defecto, no cambió nada durante la instalación inicial.
5. Sí, he descargado el instalador web y he vuelto a instalar el terminal. No hubo errores. Pero en la ayuda, fue 324 construir y sigue siendo.
Ahora la nueva compilación se descargó automáticamente cuando inicié de nuevo el terminal y se instaló el 328... Disculpe las molestias.
1. ¿Tenías el MetaEditor abierto con texto editable o realizando pruebas cuando hiciste clic en "Reiniciar"?
2. Después de hacer clic en "Reiniciar" y cerrar el terminal, ¿se inició por sí mismo o lo hiciste manualmente?
Si es autoejecutable, ¿aproximadamente cuánto tiempo después de cerrar el terminal lo iniciaste manualmente? (¿5-30-60 segundos?)
3. ¿Tienes algún antivirus instalado?