Errores, fallos, preguntas - página 1146
En realidad, en los pluses, la inicialización de los miembros estáticos se traslada fuera de la clase. Sólo las constantes de tipo integral pueden ser inicializadas dentro de la clase.
En realidad se trata de constantes.
Si hablamos de reconocimiento de URLs en segundo plano en el cuerpo del mensaje, no se trata de regularidad, sino de no rastrear los recursos HTTPS en busca de datos estructurados.
Bueno, entonces en tu caso se soluciona sustituyendo "https" por "http" antes de comprobarlo. Deje el propio enlace con HTTPS por razones de seguridad.
Renat:
Hablando de la función de incrustación de los clips de YouTube en el panel del editor, todavía se obtienen enlaces HTTP de tipo http://youtu.be/ZI67sr0RXzU de YouTube para la sharying incluso si se entra a través de HTTPS.
Y si hace clic en el clip con PKM y hace clic en "Copiar enlace", el protocolo será el adecuado.
HTTPS es el protocolo principal de Internet (se convertirá en el protocolo principal en HTTP 2.0) y es estúpido ignorarlo.
La actualización ha salido y el anuncio está olvidado(build 942). ¿Qué han hecho?
Apareció una casilla de verificación (Permitir el cambio de la configuración de las señales) en la configuración del programa en la pestaña General. No está claro lo que significa.
También encontré un nuevo artículo:
El certificado aún no se ha actualizado, así que parece que hasta el día 26 tendremos que adivinar cuáles son estos cambios.
Bien, lo diré de nuevo. Tipos integrales. El doble no puede fijarse así, al menos según la antigua norma.
Sí, estoy de acuerdo, por alguna razón no presté atención de inmediato. Bueno, al menos que hagan tipos integrales... No sé por qué hicieron tal restricción en los pluses, pero podrían haberla evitado en MQL, en favor de una mayor comodidad. Después de todo, una variable estática de clase no se diferencia en nada de la variable global habitual, especialmente cuando hablamos de constantes.
También encontré una imperfección de este tipo. El siguiente código no compila, hay un error en la penúltima línea: 'Struct' - no se pueden utilizar miembros y métodos no estáticos
Si declara sin argumentos
static Struct object;
entonces se compila normalmente. Aunque en ambos casos se utiliza el método "no estático".
Este problema no se observa en C++.
¿Qué significa que el indicador de MT5 en la ventana de indicadores impuesta en el gráfico tenga (debugging) delante? Este no era el caso de la 4. El indicador parece funcionar bien. ¿Puedo ignorarlo, a efectos puramente prácticos? Gracias.
