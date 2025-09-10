Errores, fallos, preguntas - página 1139

¿Qué dicen los detalles del certificado? ¿Quizás estás usando un turbo proxy intermedio que hace MiM por el bien de la compresión y desliza un certificado autofirmado?

Tenemos un certificado oficial de Comodo.

 
Renat:

Oficial. Pero por alguna razón no es de confianza.... Este aviso empezó a aparecer hace unos 3 días.
Archivos adjuntos:
Screenshot_2014-04-29-20-34-34.png  204 kb
 

Al reiniciar el terminal, hay que introducir la contraseña en la "comunidad" cada vez. ¿Se puede guardar la contraseña?

 
Intenteejecutar el terminal como administrador. En MT4 esto es lo único que ayuda.
 
No hay barras en el gráfico XAUUSD H1 con el valor de tiempo de 23:00. ¿Por qué?
 

Para mover el resultado a una nueva línea en el gráfico, inserte "\n"

¿Cómo se llama "\n", por qué n? (ser recordado, vinculado a algo)

Ejemplo:

  Comment("целое число x-y/z-dz(5) = ", x-y/z-dz, "\n"," ","\n",
          "дробное число (x+dx+dz(18))/(x-y+dz+dy(10) = ", (x+dx+dz)/(x-y+dz+dy));
 
Elavance de línea se abrevia como NEL (de next line, o newline).

barabashkakvn:

Elavance de línea se abrevia como NEL (de la línea siguiente, a la línea siguiente o nueva línea).

Gracias


 
¿Cómo enlazo el manual MQL5 con el MetaEditor en una ventana?
 
¿Como en MQL4?
No se puede. Sólo para acostumbrarse.
