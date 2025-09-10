Errores, fallos, preguntas - página 1139
¿Qué dicen los detalles del certificado? ¿Quizás estás usando un turbo proxy intermedio que hace MiM por el bien de la compresión y desliza un certificado autofirmado?
Tenemos un certificado oficial de Comodo.
Al reiniciar el terminal, hay que introducir la contraseña en la "comunidad" cada vez. ¿Se puede guardar la contraseña?
Para mover el resultado a una nueva línea en el gráfico, inserte "\n"
¿Cómo se llama "\n", por qué n? (ser recordado, vinculado a algo)
Ejemplo:
Elavance de línea se abrevia como NEL (de next line, o newline).
Gracias
¿Cómo enlazar el manual MQL5 con el MetaEditor en una ventana?