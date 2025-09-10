Errores, fallos, preguntas - página 1140
En MQL4 se puede prescribir la línea del indicador MODE_TE NKANSEN y shift (desplazamiento relativo a la barra actual)
¿Cómo puedo escribir exactamente la misma función en mq5?
Escribí una línea, pero da un error 'iIchimoku' - parámetros incorrectos cuentan Ichimoku.mq5
Esto es lo que obtengo en la TENKANSEN_LINE, 0
En MQL5, la entrada del indicador iIchimoku es diferente.
La función OnTesterPass() no se llama después de todas las pasadas de optimización, y siempre se salta varias pasadas de optimización. Esto sucede incluso si el marco se crea forzosamente utilizando un bucle.
Como resultado de la optimización de esta plantilla, el número de pases en el diario del terminal será siempre de 5 a 20 pases menos que los especificados para la optimización.
¿Para qué sirve la optimización lenta y la función OnTesterPass() si siempre falla al probar varias pasadas y esas pueden ser las buscadas?
El evento puede generarse para varios cuadros a la vez. Es decir, es mejor leer los fotogramas en un bucle, por ejemplo, a través de while(!FrameNext(...)).
Se puede generar un evento para varios cuadros a la vez. Es decir, es mejor leer los fotogramas en un bucle, por ejemplo, while(!FrameNext(...)).
Traté de leer los marcos en el bucle y crear en el bucle, el resultado es el mismo - varios pases desaparecen en algún lugar sin un rastro. Varios marcos o uno crea ninguna diferencia. ¿Por qué? ¿Es un error o estoy algo mal, si un error - es una suposición grave, ¿cómo es que - he buscado y buscado los parámetros correctos y, finalmente, perdido en la búsqueda!
Solicitud de servicio#1007598| 2014.05.04 12:33
gente, que me pueda decir como en mql5 calcularla cantidad de fondos libres necesarios para abrir 1 lote de algún símbolo
Sé cómo hacerlo en mql4, pero en mql5 no lo encuentro
Se ha detectado un error de este tipo en el probador de EA. Cliente Metatrader 5. Construye 930. Corredor: Otkrytie. FORTALEZAS.
En el probador las órdenes canceladas se muestran como si se hubieran ejecutado. Dice 2.0/2.0. Aunque el pedido se acaba de cancelar:
En la cuenta demo, las órdenes canceladas aparecen como no ejecutadas (o parcialmente ejecutadas). Por ejemplo, 2.0/0.0 o 2.0/1.0. Que es el comportamiento correcto:
En consecuencia, este fallo interfiere en el seguimiento de la cantidad real ejecutada. Al hacer las pruebas.
¿Es un error? :)
Tal vez sea así:
