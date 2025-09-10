Errores, fallos, preguntas - página 1143
¿Por qué Youtube tiene HTTPS? Aquí está el código habitual para el vídeo -http://youtu.be/KG0PIVuJ2kU
¡Todo pasa! Siga el enlace.
Hoy tengo una pregunta, y es una que tiene mucha gente, ¿qué broker debo elegir para que la suscripción funcione? por ejemplo john paul 77?
Aquí hay varias opciones:
1) Los parámetros de los indicadores cambian con el tiempo en función de algunos criterios (condiciones). Por lo tanto, no es necesario volver a crear asas en cada tic. Comprueba la condición y, si se cumple, vuelve a crearla.
Supongamos que la condición es que se produzca un evento de "nueva barra" en un marco temporal de un minuto. Hay muchos ejemplos de la definición de un evento de "bar nuevo": busque en el sitio web. Me gusta más esta variante.
2) Si todavía es necesario en cada tic - para esperar a la terminación de la comprobaciónCopyBuffer() en el bucle (utilizando sleep()). Pero lo más probable es que se salten las garrapatas. Como alternativa - para calcular no toda la historia, pero para el último par de cientos de barras (para mirar en el código de los índices estándar y para corregir el código) - saltará menos ticks.
En general, añadí la comprobación y descubrí lo siguiente.
Lo leo al principio de cada nueva barra del 15M.
En el mercado real todo funciona bien sin errores. En el probador, al principio y justo después de cambiar los parámetros de entrada de los indicadores, aparece el error "¡Error al copiar desde el indicador iBands! (№4806)". Es decir, obtengo una manija sin problemas, pero el indicador no ha sido creado aún y no puedo copiarlo. No entiendo por qué el probador se comporta así.
Necesitas al menos la versión 8 de Internet Explorer para que funcione la interfaz de Marketplace. IE6 no va a ninguna parte.
Al iniciar el terminal, se escribe IE8 en los registros.
Se supone que el usuario comprueba los registros al lanzar la aplicación. Por desgracia, este tipo de usuario pertenece a la especie en peligro de extinción y ya casi no se ve en la vida cotidiana.
¿Es posible que el instalador de MT4/5 compruebe la versión de Internet Explorer y, si es inferior a la 8, ofrezca actualizarla?
Funciona en un mercado vivo sin errores. Es decir, obtengo un mango sin problemas, pero el indicador aún no se ha creado y su copia falla. No entiendo por qué el probador se comporta de esa manera.
También ocurre en el mercado en vivo si se utilizan cálculos "pesados" en los indicadores. La diferencia entre el probador y el mercado en vivo, en este caso, es evidente en el tiempo transcurrido entre la creación del indicador y la referencia a su buffer.
Es fácil comprobarlo. Añadir una variable globalDespués de obtener el mango del indicador, añada
start=GetTickCount();
Y después de recibir los valores de la memoria intermedia del indicador añadir
Buenas tardes. Preocupado por comprobar la autorización de comercio. Obtuve resultados bastante extraños. No he entendido cuál es la razón del error. He estado trabajando en mi cuenta demo de Alpari.
Guión:
void OnStart()
{
MqlDateTime str_dt;
TimeTradeServer(str_dt);
for (int i=0; i<10; i++){
datetime session_start_time, session_expiration_time;
if(!SymbolInfoSessionTrade("EURUSD", (ENUM_DAY_OF_WEEK)str_dt.day_of_week, i, session_start_time, session_expiration_time)) break;
Print(" session_start_time = ",TimeToString(session_start_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
Print(" session_expiration_time = ",TimeToString(session_expiration_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
}
datetime symbol_start_time=(datetime)SymbolInfoInteger("EURUSD", SYMBOL_START_TIME);
Print(" symbol_start_time = ",TimeToString(symbol_start_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
datetime symbol_exiration_time=(datetime)SymbolInfoInteger("EURUSD", SYMBOL_EXPIRATION_TIME);
Print(" symbol_exiration_time = ",TimeToString(symbol_exiration_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES));
}
Resultados de la ejecución:
symbol_exiration_time = 1970.01.01 00:00
symbol_start_time = 1970.01.01 00:00
session_expiration_time = 1970.01.02 00:00
session_start_time = 1970.01.01 00:00
session_expiration_time = 1970.01.01 00:00
session_start_time = 1970.01.01 00:00
¡Hmmmmmmmmmmmmmmmmm Gracioso ! :))
Esto es lo que se obtiene en el probador :
KF 0 18:16:15.702 Núcleo 1 Parámetro1=160
QH 0 18:16:15.702 Núcleo 1 Param2=11
KR 0 18:16:15.702 Núcleo 1 StLot=0.01
LI 0 18:16:15.702 Core 1 2004.09.01 00:00:00 ¡Error al copiar desde el indicador iBands! (comprar) (#4806)
QL 0 18:16:15.702 Núcleo 1 2004.09.01 00:00:00 Tiempo entre la creación de un indicador y el primer acceso a su búfer 0 ms
CO 0 18:16:15.702 Núcleo 1 2004.09.01 01:00:00 B_up_s=1.218321775887096 M_av_s=1.2176
GO 0 18:16:15.702 Núcleo 1 2004.09.01 01:00:00 B_low_b=1.195841860476532 M_av_b=1.2176
JG 0 18:16:15.702 Núcleo 1 2004.09.01 02:00:00 Tiempo entre la creación de un indicador y la primera llamada de su buffer 0 ms
EJ 0 18:16:15.702 Core 1 2004.09.01 02:00:00 B_up_s=1.218876391942192 M_av_s=1.2177
CQ 0 18:16:15.702 Núcleo 1 2004.09.01 02:00:00 B_low_b=1.195850880785081 M_av_b=1.2177
Es decir, en el primer compás falla. Durante los experimentos posteriores, si se cambian los parámetros de entrada, este error también se producirá en una barra y todo estará bien en la siguiente.
Y esto es lo que obtenemos en el mercado:
Este error no me molesta mucho en el probador, pero me gustaría que no se produjera. Si se introduce el sueño, probablemente se reducirá la velocidad de optimización. Quizá haya una solución más elegante para estos casos. En MT4 no existe este problema, pero también funciona de forma diferente.