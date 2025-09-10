Errores, fallos, preguntas - página 1150
Lo siento, no lo entiendo. Tal vez usted sabe la respuesta y me dio una pista. También lo he pensado: si me hubieras dicho qué función, ObjectFind() u ObjectDelete(), genera un error en _LastError, o cualquier otra, quizá lo entendería.
He probado muchas variantes (incluso en este código), por no hablar del lugar de aplicación. Y el if/else de abajo parece que se puede quitar y el error permanece.
En general, se puede evitar. Tienes que escribir más código comprobando el objeto después de tratarlo decentemente. Para mí sería más fácil borrarlo y crearlo de nuevo con los parámetros necesarios porque sus parámetros cambian muchas veces durante el tiempo de ejecución. Eso es lo que he encontrado y por eso lo pregunto.
Valor devuelto
Si tiene éxito, la función devuelve el número de la subventana (0 significa ventana del gráfico principal) donde se encuentra el objeto encontrado. Si no se encuentra el objeto, la función devuelve un número negativo. Para obtener información adicional sobre el error, llame a la función GetLastError().
Si el objeto no se encuentra, esto es un error. En ese momento, la propia función ObjectFind devolverá un número negativo y se podrá obtener el número de error.
Esto está más claro:
Ejecútelo en debug y vea el valor de la variable"find".
Lo tengo, gracias por la aclaración. Sólo pensé que el error era causado por un parámetro incorrecto de ObjectFind o algo más, aunque fue hecho por el compilador. Bueno, no importa, sobre todo porque dice "Para obtener información adicional sobre un error..." .
Bueno, gracias de todos modos, lo tendremos en cuenta ahora.
Sólo hay un mensaje, porque en la primera llamada a OnCalculate el objeto no existe y ObjectFind genera un error, luego se crea el objeto, por lo que las siguientes llamadas a ObjectFind en OnCalculate funcionan sin error.
¿Podría decirme qué valor hay que comunicar para anular la fijación de la escala?
(objetivo: en la pestaña "Escala" de los ajustes de la herramienta, desmarcar las casillas de forma programada)
Estas casillas no están marcadas por defecto en el indicador. En cuanto a la desmarcación, no lo sé.
Pero esta función los pone, así que lógicamente debería eliminarlos =).
Durante la inicialización, tengo una entrada que determina si se bloquea o no la balanza.
Si la entrada =0, me gustaría no bloquear.
Pero, si esta intu !=0 al menos una vez (después de cargar el indicador es posible cambiar la configuración), entonces las casillas de verificación se fijan programáticamente.¿Y cómo entonces eliminarlos?
Amigos, ¿pueden sugerirme dónde leer o lanzarme un enlace?
Necesito algo parecido a un despertador para poner una orden a una hora determinada y que esta hora se pueda establecer desde algún panel desplegable.