Errores, fallos, preguntas - página 1041
También existe ObjectFind, los idiomas son diferentes. Hay palabras en ruso que no están en español.
¿Quién cuenta los cruces, el servidor MQ o se emiten?
GBPAUD GBPCAD GBPNZD CADJPY. ¿Alguien quiere uno?
Aquí está el código:
Me gustaría ver un valor de 0,00215
Pero obtengo 0.0
¿Qué debo hacer con esto?
El primer valor, es decir, 215, no lo hago doble, porque lo redondeo a un número entero. O incluso si lo redondeo a enteros, ¿debo dar a este número el tipo double?
El primer valor, es decir, 215, no lo convierto en un doble, porque lo redondeo a un entero.
¿Es posible obtener valores intermedios de optimización en la función OnTester?
(si es así){Por ejemplo;}
OnTester sólo se llama después de la ejecución de una prueba.
Si los agentes son locales, pueden escribir archivos en la carpeta compartida de todos los terminales, entonces OnTester puede organizar la lectura de los resultados de otros junto con la escritura de sus propios resultados.
Si los agentes se ejecutan en otro(s) ordenador(es), es decir, agentes remotos y/o agentes en la nube, no podrá obtener información de estos agentes "extranjeros" en OnTester.
Pero. Es posible enviar tramas de datos al terminal cliente durante la optimización. Estos datos pueden ser procesados en la función OnTesterPass a medida que llegan. Prueba con
En el artículo en inglés Trade Operations in MQL5 - It's Easy encontré en un lugar escrito en ruso:
El código que causa el error.
¿Y cómo puedo pasar un array si mi tipo arrTimePrice provoca un error al pasarlo a la función?