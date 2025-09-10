Errores, fallos, preguntas - página 1046
Oops... se ha cambiado de unlimit a 5000
ps después de unos cuantos reinicios ha funcionado. barras máximas no importa cuántas - sin ceros.
Mierda. Qué raro. Lo que me temía era una mala reproducibilidad. ¿Lo has comprobado bajo carga?
¿Qué tipo de CPU?
Tengo un AMD Phenom II X6, win7 64, terminal x64.
¿Cómo es eso? Trai on, falsa on... ...bandeja escribió...
Intel E6750
¿Cómo es eso? Trai on, falsa on... trai escribió.
Intel E7650
Nop, eso no, ahí en la compilación puedes "borrar" todos los cálculos y la salida de la gráfica redefiniendo el define (deja vacío OnCalculate(), "sin carga", sólo con la impresión).
Si se compila "como descargado", el indicador dibuja el gráfico, es decir, "bajo carga" .
Lo dice el código:
:)
Mi indicador funciona como debería sin carga pero bajo carga (cuando hay CopyBuffer() ) se pone a cero sólo una vez y duplica las llamadas en cada tick dos o tres veces.
Oh, lo siento, no he leído el código.
Probado de esta manera y de otra, no se reproduce. 0 sólo en la compilación, el arranque, el cambio de tf o la entrada, todo parece normal.
Ahora he reiniciado el terminal con Unlimited - no se duplica, todo es normal.
Pero es una pena, no necesito tantas barras, mi memoria es más importante para mí............
Reiniciado de nuevo con 100000 barras - de nuevo duplicando los ticks y la puesta a cero... :(
¿Y si me devuelven 5.000? ¿Sin reiniciar el terminal?
Originalmente tenía Unlimited - no había ceros, y no aparecían cuando los restringía.
¿Y ahora si devuelves los 5.000? ¿Sin reiniciar el terminal?
Y no funciona, el escrito dice que "hay que reiniciar el terminal para que los cambios surtan efecto".
De alguna manera funciona. Si lo cambias a 5000, le das un parpadeo y vuelves, hará oops, es decir, que entiende algo.
Pero no limita las barras.
Los nicks después de reiniciar desde 5000 volvieron a aparecer, está bien.
Sí, claro, lo intenté, y me salió ese "oops", puro bug, para servicedesk, en general.es decir, (según tengo entendido) se llama al inocente y desprevenido indicador con rates_total==100000, y la petición CopyRates(,,100000,) lleva a un pop (array out of range in ...) - el terminal ya tiene sólo 50000 disponibles. divertido.