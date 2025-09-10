Errores, fallos, preguntas - página 1042

cat7:

El código que causa el error.


¿Y cómo puedo pasar un array si mi tipo arrTimePrice provoca un error al pasarlo a una función?

Necesito un punto y coma después de declarar la estructura:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Структура массива |
//+------------------------------------------------------------------+
 struct arrTimePrice
  {
   datetime          time;
   double            price;

  };

//+------------------------------------------------------------------+
//| Функция |
//+------------------------------------------------------------------+

void someFunc (arrTimePrice & xyArr[])   // !!! здесь происходит ошибка
  {
      //--- что-то делаем
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Сам скрипт |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

  {

      // создаем массив

      arrTimePrice someArr [];

      ArrayResize(someArr, 10);

     // ... далее заполнили массив...

     // ...и передаем его в функцию...

      someFunc (someArr);

  }
En esta forma, su plantilla se compila bastante bien. (Y funciona.)
MetaDriver:

Necesita un punto y coma después de declarar la estructura:

En esta forma su plantilla es bastante compilable. (Y funciona.)

Tienes razón...

Así es como esta versión despojada, el patrón funciona.

Y en la versión completa por alguna razón el error continúa: arrTimePrice -declaración sin tipo

Voy a buscarlo....

 
MetaDriver:

Se necesita un punto y coma después de la declaración de la estructura:

De esta manera su plantilla se compila bastante bien. (Y funciona.)

Tengo el error.

¡En la versión completa declaré la función más tarde que la estructura!

Es una locura, pensaba que no importaba el orden.

 
cat7:

Se equivocó.

¡En la versión completa declaré la función más tarde que la estructura!

¿Cómo que al revés? :)


Es una locura, pensaba que no importaba el orden.

Con las variables globales - no hay diferencia, con los tipos hay una diferencia.

A veces es desagradable, por ejemplo, si conectas todos los inludes del proyecto en un inluder, y luego conectas este general a cada uno, // es muy conveniente para el trabajo

entonces al tratar de compilar el genérico (o programa principal) por separado todo funciona, pero al compilar los otros inludes por separado regularmente se encuentra con este error tuyo.

;)

No tengo 

#property indicator_height 400

no funciona, 10 a 800, sin respuesta. ¿Funciona esta cosa?

 

ventana

No se puede ver nada en él.

 
Zeleniy:


No se puede ver nada en él.

Pulse el botón - propiedades - tamaño personalizado
 
Pero se puede sacar detrás de la terminal. Conclusión: ¿es técnicamente posible desvincular las ventanas del terminal?
 

Otra pregunta para los desarrolladores

En las propiedades del gráfico esta lista


¿alguna vez ha aprendido a recordar los valores introducidos anteriormente?

 

He buscado en la ayuda, pero no lo encuentro. ¿No hay una forma directa de hacerlo?

No lo encuentro, porque cada vez es inconveniente que una simple acción matemática describa algo como: si el número es mayor que cero, es igual a sí mismo, y si es menor que cero, es igual a sí mismo multiplicado por menos uno.

