Errores, fallos, preguntas - página 1042
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El código que causa el error.
¿Y cómo puedo pasar un array si mi tipo arrTimePrice provoca un error al pasarlo a una función?
Necesito un punto y coma después de declarar la estructura:En esta forma, su plantilla se compila bastante bien. (Y funciona.)
Necesita un punto y coma después de declarar la estructura:En esta forma su plantilla es bastante compilable. (Y funciona.)
Tienes razón...
Así es como esta versión despojada, el patrón funciona.
Y en la versión completa por alguna razón el error continúa: arrTimePrice -declaración sin tipo
Voy a buscarlo....
Se necesita un punto y coma después de la declaración de la estructura:De esta manera su plantilla se compila bastante bien. (Y funciona.)
Tengo el error.
¡En la versión completa declaré la función más tarde que la estructura!
Es una locura, pensaba que no importaba el orden.
Se equivocó.
¡En la versión completa declaré la función más tarde que la estructura!
Es una locura, pensaba que no importaba el orden.
Con las variables globales - no hay diferencia, con los tipos hay una diferencia.
A veces es desagradable, por ejemplo, si conectas todos los inludes del proyecto en un inluder, y luego conectas este general a cada uno, // es muy conveniente para el trabajo
entonces al tratar de compilar el genérico (o programa principal) por separado todo funciona, pero al compilar los otros inludes por separado regularmente se encuentra con este error tuyo.
;)
No tengo
no funciona, 10 a 800, sin respuesta. ¿Funciona esta cosa?
No se puede ver nada en él.
No se puede ver nada en él.
Otra pregunta para los desarrolladores
En las propiedades del gráfico esta lista
¿alguna vez ha aprendido a recordar los valores introducidos anteriormente?
He buscado en la ayuda, pero no lo encuentro. ¿No hay una forma directa de hacerlo?
No lo encuentro, porque cada vez es inconveniente que una simple acción matemática describa algo como: si el número es mayor que cero, es igual a sí mismo, y si es menor que cero, es igual a sí mismo multiplicado por menos uno.