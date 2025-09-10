Errores, fallos, preguntas - página 1043

Nuevo comentario
 
¿Esto?
 
Silent:
¿Esto?
Muchas gracias, y también por ser tan rápido. He escrito y reescrito tanto, y todavía no he podido encontrar cosas tan elementales)))
 

Y estaba mirando en la hoja de cálculo MQL

 
07041982:

Y estaba mirando en la hoja de cálculo MQL

Eso sucede. Qué cantidad de cosas he encontrado de golpe :)
  
10 class E {
20 static uint a,
30           b;
40 static long c; 
50 };
60
70 static uint E::a = 1,
80           E::b = 2, //ошибка, хотя для обычных static вне класса и внутри функций - нормально (строки 110-130) 
90 static long E::c = 3; //не выдает ошибку, хотя после запятой сменился тип с int на uint
100
110static uint d = 5,
120          e = 6, //нормально
130static long f = 7; //ошибка - правомерно, после запятой сменился тип

Creo que la línea 80 no debería dar error, y la línea 90 debería dar error, aunque no lo da. Que el orden no se confunde se confirma con la recopilación por separado, respectivamente, sin la línea 80 y 90

En caso contrario, comportamiento diferente para las declaraciones dentro de la clase (líneas 70-80) y fuera de la clase (líneas 110-130).

 
A100:
Existe la sospecha de que el compilador considera que b no es estático.
  
class E {
static uint a,
          b;
};

uint E::a = 1,
uint E::b = 2; //uint избыточен, поскольку запятая

Así, está bien,

uint E::a = 1,
    E::b = 2; //ошибка
y esto es un error, aunque se esperaba que fuera al revés
 
Cómo obtener el precio de compensación. No entiendo nada de la referencia. Por favor, dígame.
 
zfs:
No entiendo nada de la referencia.
¿Qué referencia has leído?
 
sergeev:
¿qué enlace has leído?
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/environment_state/marketinfoconstants
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
1...103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050...3188
Nuevo comentario