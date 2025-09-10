Errores, fallos, preguntas - página 1043
¿Esto?
Y estaba mirando en la hoja de cálculo MQL
Y estaba mirando en la hoja de cálculo MQL
Creo que la línea 80 no debería dar error, y la línea 90 debería dar error, aunque no lo da. Que el orden no se confunde se confirma con la recopilación por separado, respectivamente, sin la línea 80 y 90
En caso contrario, comportamiento diferente para las declaraciones dentro de la clase (líneas 70-80) y fuera de la clase (líneas 110-130).
Así, está bien,y esto es un error, aunque se esperaba que fuera al revés
No entiendo nada de la referencia.
¿qué enlace has leído?