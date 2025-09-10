Errores, fallos, preguntas - página 1045
Lo encontré)
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
Precio de oferta de la sesión actual
Pregunta por qué todas las variables de la ayuda no se corresponden con sus nombres en el terminal)?
Sigo hablando conmigo mismo, es algo que está de moda ahora).
Está claro que podemos guardarlo al principio de la sesión y utilizarlo en la segunda mitad del día, pero ¿hay alguna manera de obtenerlo en la segunda mitad del día, porque parece que está en el terminal - el porcentaje de cambio se calcula a partir de él.
stringo:
MetaDriver:
Dos o tres llamadas a OnCalculate(...) en cada tick, la última de las cuales requiere un recálculo completo del indicador desde cero.¿Cómo vivir? ¡Nadacha!
Hace un mes ya nos planteamos esta cuestión. No hemos podido reproducir este problema en nuestro
Slava, ¿cómo estás? ¿Reproducido?
Todavía no. Todavía no lo he jugado. Lo haremos pronto, tras la publicación del paquete beta de MetaEditor+mql.dll.
Lo tengo.
--
Una gran petición a los del foro, probar OnCalculate() para las llamadas duplicadas y anular prev_calculated en cada tick.
Y publica aquí tus resultados (es/no es duplicado).
El indicador de pruebas está aquí.
MetaDriver:
...
Y publique aquí sus resultados (tenga/sin duplicar).
Prueba el indicador aquí.
Tengo este resultado:
Este es el resultado para mí:
hurgó en los diferentes tf, no hay ceros. Demostración de MetaQuotes
Win 7 64x.
ps en RoboForex también falta.
Máximo de barras en la ventana : 50000 - se pone a cero de vez en cuando
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 50000; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 0; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 50000; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:57 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 0; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:56 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 50000; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
2013.08.21 17:38:56 prev_calc_Test (EURUSD,M1) prev_calculated == 0; rates_total ==50000; ArrSize(close) ==50000
Mierda. es extraño. lo que me temía es una mala reproducibilidad. ¿lo comprobaste "bajo carga"?
¿Qué tipo de CPU?
Tengo AMD Phenom II X6, win7 64, terminal x64.
Todo está bien con "Max bars in window : Unlimited".
Máximo de barras en la ventana : 50.000 - se pone a cero de vez en cuando.
¡Oh! ¡Gracias! Me estoy haciendo una idea del sistema.