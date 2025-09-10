Errores, fallos, preguntas - página 1038

Nuevo comentario
 

Creado

extern int e1;

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1053#comment_569138

En el módulo test.ex5 le asigné el valor e1 = 10;

Luego, en el módulo testLib.ex5 utilicé f() para referirse a este valor - ¡y es cero!

 
A100:

Creado

https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1053#comment_569138

En el módulo test.ex5 le asigné el valor e1 = 10;

Luego, en el módulo testLib.ex5 utilicé f() para referirse a este valor - ¡y es cero!

Se trata de un GlobalVariableSet externo. La variable Extetn se inicializa una vez en la declaración.
 
Soy un novato... ¿por dónde empezáis vosotros?
 
A100:
Quiero obtener una variable que pueda ser leída y escrita en varios módulos .ex5

Esto sólo es posible a través de las funciones.

Directamente - no hay manera

 
stringo:

Esto sólo es posible a través de las funciones.

Gracias, entiendo la función
 
PahaLogin:
Soy un principiante... ¿por dónde empezáis vosotros?
Depende de lo que quieras comerciar o programar.
 
stringo:

Esto sólo es posible a través de las funciones.

No hay manera de hacerlo directamente.

Entonces queda clara la siguiente limitación
class B {
public:
        static int v;
};

B b1;         //ошибка: unresolved static variable B::v
 static B b2;  //ошибка: unresolved static variable B::v

void OnStart() {}
De lo contrario, B::v podría ser llamado directamente desde cualquier módulo declarando B estático en él
 

Pregunta a los desarrolladores sobre ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

¿Se complementará?

búfer completado 15,


- y la cadena de valores se volvió completamente inútil en su forma actual: no hay color para añadir a los valores (de la línea), no hay tooltip para decir de qué valor se trata... Si hay más valores que mayores, dicha cadena se vuelve inútil. A menos que quieras entrenar tu memoria :)

¿Tal vez añadirles una clasificación?

Actualización sí, y

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);

no funciona

y -1 ¿puede hacer que se desactive la salida?

 
Silent:

¿Debemos añadirles una clasificación?

Actualización sí, y

no funciona el redondeo.

¿se puede hacer -1 para desactivar la salida?

Decimales =0, ese es tu resultado.

IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,0);
 
zfs:

Decimales =0, así que ahí tienes el resultado.

Me refiero a la opción de desactivar la visualización de los valores.
1...103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045...3188
Nuevo comentario