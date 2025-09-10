Errores, fallos, preguntas - página 1038
Creado
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1053#comment_569138
En el módulo test.ex5 le asigné el valor e1 = 10;
Luego, en el módulo testLib.ex5 utilicé f() para referirse a este valor - ¡y es cero!
Quiero obtener una variable que pueda ser leída y escrita en varios módulos .ex5
Esto sólo es posible a través de las funciones.
Directamente - no hay manera
Soy un principiante... ¿por dónde empezáis vosotros?
Esto sólo es posible a través de las funciones.
Pregunta a los desarrolladores sobre ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
¿Se complementará?
búfer completado 15,
- y la cadena de valores se volvió completamente inútil en su forma actual: no hay color para añadir a los valores (de la línea), no hay tooltip para decir de qué valor se trata... Si hay más valores que mayores, dicha cadena se vuelve inútil. A menos que quieras entrenar tu memoria :)
¿Tal vez añadirles una clasificación?
Actualización sí, y
no funciona
y -1 ¿puede hacer que se desactive la salida?
Decimales =0, ese es tu resultado.
