Según tengo entendido, hay un error en la ayuda
¿Qué tiene de malo?
Ya lo he descubierto.
Todavía debería haber especificado el numerador en el parámetro de la función.
Y CL_USE_ANY, según entendí, está marcado allí como -1, lo cual es extraño (es decir, asumí que los números allí son de 0 a 2, como deberían ser).
CL_USE_ANY -1
CL_USE_GPU_ONLY -2
CL_USE_CPU_ONLY -3
Valores negativos + sin numerador. ¿Qué sentido tiene esto?
La cuestión es que los valores positivos ya están ocupados por números de dispositivos específicos.
Por lo tanto, se toman valores negativos para los modificadores generalizados.
Por ejemplo, si tengo CPU + dos tarjetas de video, especificando 0, ¿qué comando daré?
La lista de dispositivos con IDs se muestra al principio del terminal.
¿Debería haber una CPU en esta lista?
Al cambiar el tipo de dispositivo con éxito, el registro muestra un registro como "OpenCL: dispositivo GPU 'GeForce GT 630' seleccionado", ¿puedo poner también el número de dispositivo?
Renat, he sido tímido al preguntar: ¿Cómo se calcula la calificación del dispositivo OpenCL?
2013.08.23 09:31:23 Dispositivo OpenCL #1: CPU AuthenticAMD Procesador AMD Phenom(tm) II X6 1100T con OpenCL 1.1 (6 unidades, 3840 MHz, 16345 Mb, versión 2.0, calificación 17)
2013.08.23 09:31:23 Dispositivo OpenCL #0: GPU Advanced Micro Devices, Inc. Cayman con OpenCL 1.1 (20 unidades, 750 MHz, 1024 Mb, versión CAL 1.4.1703 (VM), calificación 171)
No tengo una CPU en mi lista, tengo una AMD FX-8150 x8. ¿Qué debo hacer para que aparezca?