Errores, fallos, preguntas - página 1021
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Por qué el terminal entra en login.mql5.com si hay campos vacíos en "settings - community"?(La compilación 821 no se rompe).
¿Cómo se determina lo que está entrando? ¿Cómo se determina que es el terminal el que está entrando? Necesito más detalles. Todavía no he podido reproducirlo.
¿Cómo se sabe lo que está entrando? ¿Cómo se puede saber si un terminal está entrando? Necesito detalles. Todavía no he podido reproducirlo.
Por el registro, accidentalmente notado.
Lo siento, no en la comunidad, son señales, cada 5 minutos. No hay suscripciones, no hay señales rellenadas en la configuración, pero cada 5 minutos un intento de conexión.
En el 821 otro broker (el servicio de señales del broker está habilitado, pero el terminal allí tampoco está conectado a las señales) no hay tal cosa.
En el cuaderno de bitácora, me di cuenta por casualidad.
Lo siento, no en la comunidad, son señales, cada 5 minutos. No hay suscripciones, las señales no se rellenan en la configuración, pero cada 5 min. intentan conectarse.
En el 821 de otro broker (el servicio de señales del broker está habilitado, pero el terminal no está conectado a las señales allí también) no hay tal cosa.
Hola,
¿Tienes los datos de mql5.community rellenados? Desde tu máquina de trabajo puedes entrar en www.mql5.com o en login.mql5.com con tu navegador (si es así, qué navegador utilizas, hay algún proxy)
Gracias,
Hola,
¿Tienes los datos de mql5.community rellenados? ¿Puedes acceder a www.mql5.com o a login.mql5.com desde tu máquina de trabajo (en caso afirmativo, qué navegador utilizas, hay algún proxy)
Gracias,
Hola.
No, esa es la cuestión, nada se rellena en los terminales
y tampoco se ha rellenado antes. Y el terminal (instalado la semana pasada) del broker tiene el mismo comportamiento.
Utilizo un navegador, IE10 por defecto, normalmente FF, menos frecuentemente Opera.
Buenas tardes.
No, esa es la cuestión, no hay nada en los terminales
Y antes no se llenaba. Y el terminal (instalado la semana pasada) del broker tiene el mismo comportamiento.
Utilizo un navegador, IE10 por defecto, normalmente FF, menos a menudo Opera.
¿Utiliza un proxy? Si es así, registre estos datos en IE.
IE: Gracias,
Utilizas un proxy, si es así, escríbelo también en IE.
Gracias,
No, no lo sé.
No veo qué tiene que ver el navegador con esto. El terminal no tiene rellenados los campos de autorización - por lo que no hay razón para llamar a login.mql5.
Imprime
0.07000000000000001
Todos los demás números se hacen como es debido: se redondea al segundo dígito. El único problema es con números como 0,07XXXXXX...
Es un poco extraño...
Y se interpone en el camino.
shosh:
Проблема только с числами типа 0.07ХХХХХ...
Todos los demás números se hacen como es debido: se redondea al segundo dígito. El único problema es con números como 0,07XXXXXX...
Es un poco raro...
¿Qué opinas? ¿Cómo se representan los números reales en la memoria en forma de bits? Búscalo en Google.
Para evitar estos mapeos , utilice DoubleToString