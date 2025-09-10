Errores, fallos, preguntas - página 1020
¿Hay dinero? :)))
¿Cómo anima a la gente a mantener este tipo de debates?
¿Por qué el terminal entra en login.mql5.com si hay campos vacíos en "settings - community"?(La versión 821 no entra)
Lo tiro en el gráfico M5:
¿Y qué demonios?
Ayuda:
Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.
Para ello, suele bastar con devolver el valor del parámetro rates_total, que contiene el número de barras de la llamada a la función actual. Si desde la última llamada de OnCalculate() los datos del precio fueron cambiados (por ejemplo, la historia fue bombeada más profundamente o los espacios en blanco de la historia fueron llenados), entonces el valor del parámetro de entrada prev_calculado será puesto a cero por la propia terminal.
prev_calculated puede ponerse a 0, pero ¿por qué tan a menudo?
Publicado error #804979
Un indicador sencillo:
Hoy es un día no comercial, el error se reproduce de nuevo (lo que impide hacer pruebas). El día de la negociación - todo funciona correctamente - la comunicación desconectada - todavía funcionaba.
Los síntomas son los mismos https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1036#comment_550221
¿Puede decirme por qué se utiliza este fragmento de código cuando el EA se está ejecutando?
NL 2 21:06:36 Operaciones 2013.02.01 05:42:33 orden de cancelación fallida #0 compra 0,00 a mercado [Solicitud no válida]
LI 2 21:06:36 Operaciones 2013.02.01 05:42:33 orden de cancelación fallida #0 comprar 0,00 en el mercado [Solicitud no válida] ?
¿Cuál puede ser el motivo y cómo solucionarlo?
Ocurre una vez en varias docenas de veces de ejecución exitosa de esta parte del código.
Compré un portátil con windows 8 x64 y empezaron los problemas.
Encontré esto en el terminal antes de tener tiempo para usarlo. Bien, pero con la selección de colores se abre completamente 50/50