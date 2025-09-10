Errores, fallos, preguntas - página 1020

MetaDriver:

¿Hay dinero? :)))

¿Bitcoins bien? :)

¿Cómo anima a la gente a mantener este tipo de debates?

De todos modos, no saldrá nada bueno de ello.
 

¿Por qué el terminal entra en login.mql5.com si hay campos vacíos en "settings - community"?

(La versión 821 no entra)
 
Un indicador sencillo:
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
//---
   if (prev_calculated==0) Print("Полный перерасчёт!");
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }

Lo tiro en el gráfico M5:

2013.07.26 22:17:12 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculado por completo!
2013.07.26 22:17:12 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:17:06 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:17:00 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:59 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:55 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:55 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:55 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:54 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:53 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:52 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:51 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:51 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:50 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:46 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:45 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:42 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:40 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:39 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:37 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:36 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:15 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:15 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:12 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:11 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:11 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:10 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:10 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:09 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:09 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:09 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:06 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:06 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!
2013.07.26 22:16:05 testprevbar (EURUSD,M5) ¡Recalculo completo!

¿Y qué demonios?

Ayuda:

Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.

Para ello, suele bastar con devolver el valor del parámetro rates_total, que contiene el número de barras de la llamada a la función actual. Si desde la última llamada de OnCalculate() los datos del precio fueron cambiados (por ejemplo, la historia fue bombeada más profundamente o los espacios en blanco de la historia fueron llenados), entonces el valor del parámetro de entrada prev_calculado será puesto a cero por la propia terminal.

prev_calculated puede ponerse a 0, pero ¿por qué tan a menudo?

Publicado error #804979

 
Roffild:
Parece que está en cada tic, prácticamente.
 
TheXpert:
¿Bitcoins bien? :)
De todos modos, no servirá de nada.
¡Eres malvado! No hay bitcoins de tu parte. Sólo tugriks mongoles.
 
MetaDriver:
¡Eres malvado! No hay bitcoins de tu parte. Sólo tugriks mongoles.
No pasa nada. Estoy trabajando en otro bot con los chicos de allí. Sólo porque estoy aburrido y demasiado aburrido para escribir. Potencialmente, este grial debería superar al anterior.
 
TheXpert:
¿Bitcoins bien? :)
De todos modos, no saldrá nada bueno de ello.
Dame más cludes).
 

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Bichos, errores, preguntas

A100, 2013.07.22 09:28

Sí, lo siento, transpuesto incorrectamente de mi código - no funciona en tiempo no comercial
bool bringToTop = true;
ChartSetInteger( chart_ID, CHART_BRING_TO_TOP, 0, bringToTop ) 
ChartSetInteger( chart_ID, CHART_BRING_TO_TOP, true )
//этим хотел показать что пробовал оба варианта
ChartGetInteger no funciona, porque CHART_BRING_TO_TOP es de sólo escritura.


Hoy es un día no comercial, el error se reproduce de nuevo (lo que impide hacer pruebas). El día de la negociación - todo funciona correctamente - la comunicación desconectada - todavía funcionaba.

Los síntomas son los mismos https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1036#comment_550221

 

¿Puede decirme por qué se utiliza este fragmento de código cuando el EA se está ejecutando?

int Orders=OrdersTotal();
         if(Orders==1)
           {
            ulong Ticket_0=OrderGetTicket(0);
            OrderSelect(Ticket_0);
            request.action=TRADE_ACTION_REMOVE;
            request.order=Ticket_0;
            ResetLastError();
            bool success=OrderSend(request,result);
           }

hace que aparezcan mensajes similares de vez en cuando:
NL 2 21:06:36 Operaciones 2013.02.01 05:42:33 orden de cancelación fallida #0 compra 0,00 a mercado [Solicitud no válida]
LI 2 21:06:36 Operaciones 2013.02.01 05:42:33 orden de cancelación fallida #0 comprar 0,00 en el mercado [Solicitud no válida] ?
¿Cuál puede ser el motivo y cómo solucionarlo?
Ocurre una vez en varias docenas de veces de ejecución exitosa de esta parte del código.
 

Compré un portátil con windows 8 x64 y empezaron los problemas.

Encontré esto en el terminal antes de tener tiempo para usarlo. Bien, pero con la selección de colores se abre completamente 50/50


okno

