Es una pena, me he estado preparando durante un año
 

Estimada administración, algo está mal en el servidor de demostración de methaquotes



Dice el registro : 2013.08.01 11:58:35 Red '1449777': conexión a MetaQuotes-Demo perdida

 
A mí me funciona. Ahora mismo. Y ha estado funcionando toda la noche. Lo que pasó ayer por la tarde no lo sé.
 
Sí, me di cuenta en las señales de que la cuenta no estaba autorizada y no se abrió ninguna operación, pero luego se me ocurrió mirar el registro, y decía que no había conexión con el servidor.
 

en la coma de casa escribe esto:

2013.08.02 09:31:35 Red '1449777': autorización en MetaQuotes-Demo falló (cuenta inválida)

 
A mí me sigue funcionando:

"Rescanear la red" (en el menú local) ¿has probado?

 
lo probó,

Parece que es la única cuenta que no funciona, parece que ha sido baneada. El experto trabaja a partir del spread actual. y modifica constantemente las órdenes, ¿tal vez por eso? EL CIELO.

Fin del seguimiento.... :-(

2013.07.31 06:45:06     Trades  '1449777': failed instant buy 0.10 USDJPY at 97.917 tp: 97.942 (deviation: 6) [Trade disabled]
2013.07.31 06:45:05     Trades  '1449777': instant buy 0.10 USDJPY at 97.917 tp: 97.942 (deviation: 6)
2013.07.31 06:44:59     Trades  '1449777': failed instant sell 0.10 EURUSD at 1.32467 tp: 1.32448 (deviation: 10) [Trade disabled]
2013.07.31 06:44:59     Trades  '1449777': instant sell 0.10 EURUSD at 1.32467 tp: 1.32448 (deviation: 10)
2013.07.31 06:44:40     Trades  '1449777': deal #21760481 sell 0.50 USDJPY at 97.913 done (based on order #26426469)
2013.07.31 06:44:39     Trades  '1449777': modify buy 0.20 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.32504 -> sl: 0.00000, tp: 1.32515 done in 185 ms
2013.07.31 06:44:39     Trades  '1449777': modify buy 0.20 EURUSD sl: 0.00000, tp: 1.32504 -> sl: 0.00000, tp: 1.32515
 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia, no es necesario adivinar.
 

Bild 842/64 bit. Al declarar canva:

#include <Canvas\Canvas.mqh>
CCanvas bmp;

aparece el error:

variable estática no resuelta 'CCanvas::m_default_colors'

¿Soy el único?
 
Prueba a inicializarlo explícitamente:

#include <Canvas\Canvas.mqh>

CCanvas::m_default_colors = 0x444444;

CCanvas bmp;

Aunque, según la documentación, es un error. https://www.mql5.com/ru/docs/basis/oop/staticmembers

.....Los miembros de la clase Static no necesitan ser inicializados explícitamente de forma global, se inicializarán automáticamente cuando se cargue el programa. ......

Документация по MQL5: Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Статические члены класса
Документация по MQL5: Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Статические члены класса
  • www.mql5.com
Основы языка / Объектно-ориентированное программирование / Статические члены класса - Документация по MQL5
