Errores, fallos, preguntas
Estimada administración, algo está mal en el servidor de demostración de methaquotes
Dice el registro : 2013.08.01 11:58:35 Red '1449777': conexión a MetaQuotes-Demo perdida
A mí me funciona. Ahora mismo. Ha estado funcionando toda la noche. No sé qué pasó ayer por la tarde.
en la coma de casa escribe esto:
2013.08.02 09:31:35 Red '1449777': autorización en MetaQuotes-Demo falló (cuenta inválida)
A mí me sigue funcionando:
--
"Rescanear la red" (en el menú local) ¿has probado?
lo probó,
Parece que es la única cuenta que no funciona, parece que ha sido baneada. El experto trabaja a partir del spread actual. y modifica constantemente las órdenes, ¿tal vez por eso? EL CIELO.
Fin del seguimiento.... :-(
Bild 842/64 bit. Al declarar canva:
#include <Canvas\Canvas.mqh> CCanvas bmp;
aparece el error:
variable estática no resuelta 'CCanvas::m_default_colors'
Prueba a inicializarlo explícitamente:
Aunque, según la documentación, es un error. https://www.mql5.com/ru/docs/basis/oop/staticmembers
.....Los miembros de la clase Static no necesitan ser inicializados explícitamente de forma global, se inicializarán automáticamente cuando se cargue el programa. ......