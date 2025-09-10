Errores, fallos, preguntas - página 1019
El resultado:
Sí, gracias - tenía prisa - lo confundí con WindowExpertName() en MQL4, y siempre mostraba el nombre del módulo que estaba compilando - y eso creaba un estereotipo.
Ahora comprueba cuántos problemas y complejidades ha causado este (aparentemente) pequeño alboroto.
Quiero decir que hay que estudiar a fondo las posibilidades y limitaciones de los programas de estructuración.
Reglas de estructura. El contenido es secundario, la estructura es primordial.
¡Banzai! ))
Reglas de estructura. El contenido es secundario, la estructura es primordial.
Mi "Panel" tiene la estructura más sencilla: Evento -> Manejo
Los eventos también son sencillos: pulsación de botones, selección de listas, selección de calendarios, movimientos del ratón, etc.
Mi "Panel" tiene la estructura más sencilla: Evento -> Manejo
Los eventos también son sencillos: pulsación de botones, selección de listas, selección de calendarios, movimientos del ratón, etc.
Un problema muy típico para el inicio del diseño: cómo organizar (estructurar) el procesamiento de eventos en un programa para que éste (el programa) pueda ser desarrollado posteriormente y con un mínimo de rehacer lo que ya se ha hecho.¿Le gustaría discutir las opciones? Si es así, este es el lugar para ir.
¿Para qué se escribe la hora del servidor local como la hora (por ejemplo, bares) en lugar de UTC?
¿Qué puede ser? No puedo descargar a los expertos, siempre me sale el mismo error en el registro:
¡¡¡En este caso, en el propio terminal el mercado no funciona solo una ventana blanca en blanco!!!
Este código significa que alguien en el medio está cortando el protocolo (¿cortafuegos? ¿Antivirus?) o simplemente es dns que va por el camino equivocado.
Hay un problema con el probador,
última compilación x64 vin 7 - 64
al iniciar el probador, margen = 0, al completar la prueba margen = 1000, el EA no se prueba.
es extraño que este error se produzca con un código como este: