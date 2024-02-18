Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 78
He eliminado una sección arbitraria, de varios días, y he ejecutado un bucle, a partir de la hora actual, en el historial, hasta que he encontrado un turno incorrecto.
Perdón por la falta de código, lo construí por mi cuenta para un caso especial.
Me temo que no hay ayuda constructiva sin un ejemplo concreto.
ZS Me picó la curiosidad, así que hice todas las demos que tenía a mano. No hay errores.
¿Has mirado la hora actual o has revisado el historial?
Me temo que sin un ejemplo concreto del diseño, no funcionará.
Lamentablemente, no estoy preparado para ofrecer un ejemplo reproducible en este momento.
¿Observar el tiempo actual o recorrer la historia?
Actual. No se ha hecho una comprobación exhaustiva del historial.
No es necesario hacer uno exhaustivo, simplemente eliminando parte del historial y retrocediendo en profundidad dará rápidamente una respuesta.
Intentaré preparar un ejemplo para reproducirlo, pero más adelante.
El método se basa en el análisis de la última y la primera barra de la semana de negociación. Por lo tanto, la eliminación de piezas no debería afectar al resultado.
Será interesante verlo.
Para forex puede rehacer este código de cuatro
Este código no funciona como se esperaba.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Diario: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Diario: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Has demostrado que el código ha funcionado perfectamente. TimeServerGMT es lo mismo que TimeGMT.
La función de TimeServerGMT() es encontrar la hora GMT que corresponde a la hora de Market Watch.
Has demostrado que el código ha funcionado perfectamente. TimeServerGMT es lo mismo que TimeGMT.
Me gustaría obtener la hora del servidor de acuerdo con GMT.