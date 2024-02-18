Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 82
Esta es la línea originalmente en cuestión
Y sólo hablo del enfoque general. La gente lo mira y en un nivel subconsciente aprende que así es como debe ser. Y luego: "MQL5 es más complicado que MQL4, porque hay que hacer muchas comprobaciones". Hoy he leído una afirmación así en algún hilo.
No es para principiantes en absoluto.
Dichoso el que cree. Hace apenas 10 minutos había una pregunta aquí de un novato que probablemente leyó el hilo. Artem ha trasladado su pregunta a otro hilo. ¿Cree que no hay muchos? Por desgracia, no. No tenemos control sobre ello.
Una vez más, este hilo no es para novatos. Las acciones del moderador son dictadas por él.
Como este hilo no es para novatos, quizás los profesionales puedan darme una respuesta aquí.
Me he encontrado con el problema de no poder hacer una captura de pantalla con un número determinado de barras, es decir, la barra de la izquierda es fácil de encontrar, pero no está claro cómo ajustar el tamaño de la captura de pantalla para que se ajuste al número especificado de barras - el resultado varía constantemente dependiendo del zoom y del modo de pantalla completa (F11).
Por favor, ayúdenme a resolver el problema.
Toma una idea de aquí.
Gracias, pero este script también guarda incorrectamente.
En mi monitor, la limitación del lado derecho está marcada con una línea vertical, y la captura de pantalla ha sobrepasado ampliamente esa línea.
Vuelve a leer mi respuesta. Abre el código fuente corto, descúbrelo y... ¡beneficio!