Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 80
Lo hice, no mostró ninguna mierda. Lo que es confuso es que el desplazamiento debería ser probablemente -720
P.S. Una vez más, sé que el turno +2 horas - escrito en el sitio, pero el robot no sabe.
No es necesario creer en las páginas web. El turno real es de 3 horas.
El resultado requerido: "Find the current time TimeServer()" No lo he entendido bien, quizás estoy haciendo algo mal.
No hay que creer en las páginas web. El turno real es de 3 horas.
Comprobado en 4 terminales, es correcto.
Gracias por su tiempo.
fxsaber, 2018.04.03 06:26
fxsaber, 2018.04.06 08:20
Si necesita cambiar algunas propiedades de un símbolo personalizado, en algunos casos esto debe hacerse ANTES de importar las cotizaciones.
Así que recomiendo encarecidamente establecer primero todas las propiedades de los símbolos, y sólo entonces hacer la importación.
Por ejemplo, si quieres establecerSYMBOL_TRADE_TICK_VALUE y SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, debes hacerlo antes de importar los ticks/barras.
Las matrices grandes están bien, pero recuerda que el tamaño sí importa.
No tiene nada que ver.
Quién sabe...
Después de todo, un elemento de MqlRates pesa 60 bytes.
Por supuesto, si se utiliza un solo array de 10000 elementos, no pasa nada.
Pero si tienes un montón de matrices de este tipo formadas por caracteres sintéticos, y cada una de ellas tiene un tamaño de 100000, te enfrentarás a una fuerte caída (más de un orden de magnitud) en la velocidad de acceso a los elementos de la matriz.
No está de más vigilar la optimización del tamaño de los arrays, y es un buen estilo. Eso es todo. Sólo he dicho que es algo a tener en cuenta.
El ejemplo no se refiere a los tamaños de las matrices de ninguna manera. La cuestión era no llamar a la solicitud de historial del servidor de comercio y, por lo tanto, obtener las barras que ya están presentes en el Terminal tan pronto como sea posible.
El ejemplo no hace referencia al tamaño de las matrices de ninguna manera. Se trataba de no llamar a una solicitud de historial del servidor de operaciones y, en consecuencia, obtener las barras que ya están en el Terminal lo más rápidamente posible.
Sí, no sé de qué se trataba.
Acabo de ver tu línea de código, que probablemente creará un array mayor que el tamaño de la caché de la CPU.