Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 79
Me gustaría obtener la hora del servidor de acuerdo a GMT.
Esto es lo que se obtiene al ejecutar el script. Hay una salida especial de dos valores: TimeGMT y TimeServerGMT, para que pueda comprobar si coinciden.
Si son iguales, no tienes ningún error.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Bibliotecas: TypeToBytes
Bibliotecas: TypeToBytes
fxsaber, 2018.03.31 09:24
Sparam tiene un límite de longitud. ¿Lo has tenido en cuenta?
Sparam tiene un límite de longitud.
Sí, 128 bytes.
¿Lo has tenido en cuenta?
No, eso es lo que se puede ver en él. El ejemplo de sparam se da como una de las variantes de almacenamiento de cadenas.
Puedes complicar el código (enviarlo en trozos), pero entonces perderás claridad visual.
Me temo que sin un ejemplo concreto, no hay una salida constructiva.
Está dando una imagen como esta:
Y aquí está el instalador de mt4 con un turno de trabajoGMT+2.
Esperaba verTimeServer=2018.04.01 05:54:26
Da una imagen como esta:
Porsi acaso, dame el nombre del servidor TradersWay-Demo.
SZZ TradersWay-Demo.
Funciona correctamente.
Puede que no lo tengas.
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
Probablemente no. Probablemente no lo tenga en ningún terminal, nunca cambio de marco temporal por debajo de M15Vale, lo investigaré un poco más.
Probablemente no. Probablemente no lo tenga en ningún terminal, nunca cambio de plazos por debajo de M15
Hazlo así
Hecho esto, no mostró ninguna mierda. Lo que es confuso es que el desplazamiento debería ser probablemente -720
P.D. De nuevo, sé que el turno +2 horas está escrito en la página web, pero el robot no lo sabe.
Si ejecuta el Asesor Experto en un gráfico como este, es poco probable que obtenga el resultado de salida requerido: "Aprende el servidor de tiempo actual TimeServer()" No lo he entendido bien, tal vez estoy haciendo algo mal.
Tal vez los desarrolladores deberían implementar la función en el terminal.