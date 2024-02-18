Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 75
Puse el EA en el gráfico el sábado, pero el EA puede obtener la hora del último tick, es por ejemplo en Market Watch 23:58, y mi hora local es 04:45. El tiempo del servidor no lo sé.
Mi pregunta es: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último tick hasta la hora del servidor (hora del terminal)
Pensé durante un tiempo. Resulta que no hay ninguna diferencia cuando un EA se adjunta a un gráfico. Hasta que no haya un tick real, no podemos ejecutar la parte del algoritmo del programa que utiliza el tiempo real del servidor.
Si se requieren cálculos antes de que llegue el tick, entonces pida ServerGMTOffset.
Por lo tanto, el problema se puede resolver incluso sin ServerTradeTime().
El usuario no sabe el Offset del servidor, no lo conoce.
Sólo se conocen dos valores, y estos datos no son suficientes para calcular"cuánto tiempo ha pasado desde el último tick hasta la hora del servidor(del terminal)".
Es una tarea muy peculiar y no veo la solución, como tú.
No es sólo una hora, es una fecha. Es decir, tanto la fecha como la hora. Así, la operación aritmética con estos datos dará la diferencia en segundos, que no es difícil de traducir en días, horas, minutos y segundos.
Además, hay que comprobar lo que TimeTradeServer mostrará los fines de semana.Preste atención a la discrepancia entre la hora del servidor y la hora local, y luego a la coincidencia exacta entre la hora local y la hora estimada del servidor.
Gracias, voy a echar un vistazo. Pero además, hay símbolos que no son de Forex.
Lo que no es conveniente es que no puedas obtener simple y brevemente la hora actual del servidor, en cualquier momento.
Lo he imprimido de la misma manera, pero cómo se puede utilizar en el fin de semana. En general, la información debe ser probada.
La tarea es mínima:"cuánto tiempo pasó desde el último tick hasta la hora del servidor (terminal)".
Por supuesto, tenemos que comprobarlo, pero a juzgar por la diferencia entre TimeCurrent y TimeTradeServer podemos suponer que la diferencia crecerá.
Por favor, dime si la hora del servidor MQ-demo es la misma que en Moscú.
Robo
Mi hora local era 17:17:13
TimeTradeServer puede devolver todo tipo de tonterías. Por ejemplo, un valor inferior a TimeCurrent. Esto anula completamente su aplicación práctica.
Si entiendo bien la idea, el TimeTradeServer debe calcular el tiempo transcurrido después de recibir el TimeCurrent y añadir esta diferencia, una especie de emulación de los valores futuros del TimeCurrent.
Ahora, habiendo ejecutado el Asesor Experto
puedes ver cualquier tontería.
Fíjate en las fechas.
¿Y quién tiene la culpa de esto, el terminal, o el DC con los ajustes torcidos?