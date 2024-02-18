Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 75

Vitaly Muzichenko:

Puse el EA en el gráfico el sábado, pero el EA puede obtener la hora del último tick, es por ejemplo en Market Watch 23:58, y mi hora local es 04:45. El tiempo del servidor no lo sé.

Mi pregunta es: ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último tick hasta la hora del servidor (hora del terminal)

Pensé durante un tiempo. Resulta que no hay ninguna diferencia cuando un EA se adjunta a un gráfico. Hasta que no haya un tick real, no podemos ejecutar la parte del algoritmo del programa que utiliza el tiempo real del servidor.

Si se requieren cálculos antes de que llegue el tick, entonces pida ServerGMTOffset.

Ihor Herasko:

El usuario no sabe el Offset del servidor, no lo conoce.

Sólo se conocen dos valores, y estos datos no son suficientes para calcular"cuánto tiempo ha pasado desde el último tick hasta la hora del servidor(del terminal)".

Vitaly Muzichenko:

No es sólo una hora, es una fecha. Es decir, tanto la fecha como la hora. Así, la operación aritmética con estos datos dará la diferencia en segundos, que no es difícil de traducir en días, horas, minutos y segundos.

Además, hay que comprobar lo que TimeTradeServer mostrará los fines de semana.

2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeCurrent() = 2018.03.29 14:59:54
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeLocal() = 2018.03.29 15:00:03
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeGMT() = 2018.03.29 12:00:03
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeGMTOffset() = -10800
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeTradeServer() = 2018.03.29 15:00:03
En el caso de forex se puede rehacer este código de cuatro

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Características del lenguaje mql4, sutilezas y trucos

fxsaber, 2018.03.29 14:32

#property strict

#define  HOUR 3600
#define  DAY (24 * HOUR)
#define  WEEK 7

datetime GetBarTime( const datetime time, const bool NextBar = false, string Symb = NULL, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_M1 )
{
  if (Symb == NULL)
    Symb = _Symbol;
    
  return(iTime(Symb, TimeFrame, iBarShift(Symb, TimeFrame, time) - (NextBar ? 1 : 0)));
}

datetime GetTimeDayOfWeek( const int Shift = 0, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
  const datetime Res = TimeCurrent() / DAY * DAY;
  
  return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

// Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
int TimeServerGMTOffset( void )
{
  const datetime Sunday = GetTimeDayOfWeek();
  
  return(((int)MathRound((double)MathMin(Sunday - DAY - GetBarTime(Sunday), Sunday + DAY - GetBarTime(Sunday, true)) / HOUR) - 3) * HOUR);
}

// Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
datetime TimeServerGMT( void )
{
  return(TimeCurrent() + TimeServerGMTOffset());
fxsaber:
Puede rehacer este código para forex

Gracias, voy a echar un vistazo. Pero además, hay símbolos que no son de Forex.

Lo que no es conveniente es que no puedas obtener simple y brevemente la hora actual del servidor, en cualquier momento.

Alexey Viktorov:

Además, tenemos que comprobar los fines de semana lo que muestra TimeTradeServer.

Lo he imprimido de la misma manera, pero cómo se puede utilizar en el fin de semana. En general, la información debe ser probada.

La tarea es mínima:"cuánto tiempo pasó desde el último tick hasta la hora del servidor (terminal)".

if( TimeCurrent()<TimeServer()-60 ) Alert( "нет котировок более 1-й минуты" );
 
Vitaly Muzichenko:

Vitaly Muzichenko:

Por supuesto, tenemos que comprobarlo, pero a juzgar por la diferencia entre TimeCurrent y TimeTradeServer podemos suponer que la diferencia crecerá.

Por favor, dime si la hora del servidor MQ-demo es la misma que en Moscú.

 
Alexey Viktorov:

Robo

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Bichos, errores, preguntas

fxsaber, 2017.05.19 22:35

TimeTradeServer puede devolver todo tipo de tonterías. Por ejemplo, un valor inferior a TimeCurrent. Esto anula completamente su aplicación práctica.

Si entiendo bien la idea, el TimeTradeServer debe calcular el tiempo transcurrido después de recibir el TimeCurrent y añadir esta diferencia, una especie de emulación de los valores futuros del TimeCurrent.

Ahora, habiendo ejecutado el Asesor Experto

#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnInit()
{
  EventSetTimer(1);
}

void OnTimer()
{
  Comment(TOSTRING(TimeTradeServer()) + TOSTRING(TimeCurrent()));
}

puedes ver cualquier tontería.

fxsaber:

¿Y quién tiene la culpa de esto, el terminal, o el DC con los ajustes torcidos?

