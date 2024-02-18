Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 68
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Análisis de los resultados de las pruebas y optimización en el probador de estrategias de MetaTrader 5
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Indicador
Asesor experto
Implementación rápida de un OnTick multisímbolo
¿Puedo utilizarlo en lugar de un temporizador? Veamos
Sí, OnInit se suscribe a los símbolos de un array
Secuencia de ejecución de Init() y DeInit()
Slava, 2017.04.14 10:21Los servicios tendrán OnTick(string symbol). Pero habrá que suscribir los ticks de un determinado símbolo.
fxsaber, 2018.01.29 15:24La velocidad de la optimización depende de la secuencia de pases. Si los pases de un solo carácter van primero, seguidos de los pases multisímbolos, el tiempo de ejecución será más corto que con la secuencia inversa de pases de optimización.
ZS Probablemente el 90% del dinero de la nube podría ahorrarse escribiendo el código normal. Pero eso es lo último en lo que piensan los autores.
Implementación rápida de OnTick multisímbolo
¡Genial!
Esto realmente funciona incluso sin los tan esperados servicios.
¡Muchas gracias!
Sin embargo, por más que lo intenté en MQL4, no funcionó. El indicador iCustom simula los mensajes del usuario durante unos 10 milisegundos después de la última solicitud de iCustom y se mantiene "en silencio" después de eso.
en MQL4, por más que lo intenté, no funcionó. El indicador iCustom simula los mensajes del usuario durante unos 10 milisegundos después de la última solicitud de iCustom y se mantiene "en silencio" después de eso.
En MT4 la duración de las "asas" de los indicadores es controlada por el propio Terminal. Por lo tanto, esta solución no es adecuada.
Este método se describió hace más de siete años.
fxsaber, 2018.02.06 11:29
Implementación rápida de OnTick multisímbolo