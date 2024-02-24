Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 986
Pues bien, aquí estamos con el proceso de Wiener, o proceso similar a Wiener. ¿Qué hay que predecir? El mejor predictor es el propio valor.
Pero podemos predecir una distribución normal (o casi normal). No en el sentido literal, por supuesto, como el rastro de una vela.
Asesor Experto arriba. Pruébalo.
Concejal de arriba. Pruébalo.
No me interesa el mrket, ni siquiera el gratuito, ni pienso hacerlo). Yo tampoco hago modelos en MT y no uso un probador.
¿Puedo utilizar mi modelo? Pues mira: un montón de tratos muy pequeños. Las operaciones no son aleatorias, sino que se hacen suponiendo que el mercado es aleatorio. Suena mal, por supuesto))
Prueba de 3 meses.
En X - número de operación, en Y - beneficio en pips.
Todo es bueno excepto una cosa: ¿dónde está la prueba de que será hermoso en el futuro?
Este es el futuro. En una maqueta, por supuesto. Y no hay pruebas para el futuro, ni puede haberlas. ¿Cómo lo vas a conseguir?
Llevo más de un año haciéndolo y creo que este modelo será suficiente para seis meses o un año. Como decía O. Bender, no quiero una aguja eterna de primus. No quiero vivir para siempre.
El modelo, por cierto, aún no se ha aplicado.
Te equivocas, la gente incluso obtiene la nobleza por esas pruebas.
He escrito muchas veces sobre este tema.
No pretendo). Pero, si el modelo se prueba correctamente, normalmente habrá resultados más o menos similares en la vida real.
Buena suerte.
Para mí el resultado es una prueba del comportamiento futuro de Expert Advisor, no el beneficio de Expert Advisor.
Aburrido, SanSanych. Cuando la ST se implanta y funciona, ya no hay nada que discutir: no hay tema. El proceso de desarrollo es mucho más interesante.
¿Qué hay que demostrar? Si el enfoque es aceptable para usted, inténtelo. Si no es aceptable, entonces manténgase firme. Cuando intercambias opiniones te vas, así es el foro, ¿no?
Como aperitivo.
Una ejecución del mismo Asesor Experto con la misma configuración que la anterior, pero con un intervalo de tiempo más largo.
Ese es el valor de todas estas bonitas fotos.
La imagen debe demostrar la idea, cuyo significado es SOLO sobre el comportamiento futuro del EA.
De hecho, eso es lo que hace todo el mundo. Ajuste en un intervalo, prueba en otro. Si la prueba es correcta, el comportamiento futuro está casi garantizado.
Por eso utilizo mi probador en lugar del de MT: por alguna razón tiene demasiados griales. En tu propio probador al menos sabes con seguridad lo que hace y cómo lo hace. Sí, y la información de la prueba puede obtener mucho más y cualquier, y más fácil.