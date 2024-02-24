Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 985
tirar su refinamiento con paradas de 50 pips irreales.
Es tu primer día detrás del probador
los desarrolladores son maquinadores, por el amor de Dios.
¡Estoy harto de que exijas los resultados!
¿Qué has mostrado? ¿Unas curvas de origen desconocido con una higa en el bolsillo en forma de periodo de aprendizaje al final del gráfico? ¡Ni siquiera un probador!
Y aquí está el resultado, 360% en 14 meses, con un gráfico de balance decente, con un montón de características, con texto de origen.
Y a MO tiene un resultado directo.
Este es un EA refinado de aquí
La entrada es una variable aleatoria uniformemente distribuida de la que obtenemos la compra/venta. Ya ves, al azar.
Pero en los ejercicios de los modelos de esta rama el error es inferior al 50% todo el tiempo, y la relación entre rentable y no rentable en el caso base es de 47/53.
Entonces, ¿por qué necesitas el modus operandi? ¿Y por qué necesitas el MO en tu versión? Al fin y al cabo, ¡no aportas ninguna prueba de que el modelo no esté reentrenado! Y si no se trata del problema de la reconversión, aquí hay un EA gratuito dePetr Voytenko para todos los interesados.
parece un gran asesor (!!!!)
enlace roto
También pasé por esto, hace como 10 años. Ya escribí sobre ello en alguna parte. Elaboré los acuerdos óptimos de cierre de soporte e hice mis entradas al azar para no molestar. La idea era minimizar las pérdidas utilizando métodos de cierre de pistas. Para mi sorpresa, mi beneficio era de un 10-15% al mes.
parece que un asesor genial fue(!!!!)
El enlace está roto.
¿Por qué está roto? A mí me funciona.
Este es el texto
Cuando lo vi, me emocioné: es la prueba más clara de que debemos tratar con la capacidad de predicción de los predictores, y necesariamente con la prueba de que esta capacidad de predicción no cambia mucho.
Es entonces cuando el probador nos demostrará este hecho.
¿Y qué es lo que prueba el probador para el asesor aleatorio? Sólo demuestra que hay una selección de orden aleatorio en la entrada. ¿Prueba el probador de este EA el comportamiento futuro del mismo? No es así, la pregunta no estaba planteada así.
cool
esta es una versión automatizada de la negociación manual
Y aquí hay otra opción debido a otras tomas/paradas
La pérdida, que se ha ido acumulando durante mucho tiempo en pequeñas porciones, ha llegado de golpe.
Cambiando los parámetros puedes conseguir todo tipo de looks diferentes.
Me parece que es sólo una prueba de la aleatoriedad del mercado, al menos, de la aleatoriedad para un observador.
De hecho, trabajo como si fuera un proceso aleatorio. Sí, se pierde una parte de las tendencias, pero se compensa con un mayor número de operaciones, porque el ruido es más de alta frecuencia.
Hmm. Al final, el grueso del beneficio lo obtiene el soporte comercial. Bueno, y probablemente el MM, que nunca entendí).
Sí, tiene un lugar.
La teoría de los juegos comienza con el siguiente problema.
En una habitación completamente oscura y con los ojos vendados, el rey intenta atrapar a su paje, que también tiene los ojos vendados.
Pregunta nº 1: ¿Qué estrategia debe seguir el rey para atrapar al niño, que se esconde en las esquinas, en el mínimo número de pasos?
Pregunta 2: ¿Qué estrategia debe utilizar el esbirro para evitar al rey, que se esconde en las esquinas, durante un número mínimo de pasos?
La respuesta es la misma: una variable aleatoria uniformemente distribuida.
Detrás de un gráfico de balance muy positivo está esta misma posición de que el incremento de la cotización es un valor uniformemente distribuido
Pues bien, aquí estamos con el proceso de Wiener, o proceso similar a Wiener. ¿Qué hay que predecir? El mejor predictor es el propio valor.
Pero podemos predecir una distribución normal (o casi normal). No en el sentido literal, por supuesto, como el rastro de una vela.