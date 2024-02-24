Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 490
Tres capas, cada una con 9 neuronas. En la imagen, la trama es muy larga desde 2004 hasta 2016. He elegido el historial más largo para comprobar si el resultado es estable en todo el intervalo. En general, la reducción en el forward es la mayor, pero por otro lado el bot comenzó a ganar en la segunda mitad del forward.
En general, el beneficio de la segunda mitad de la delantera no es evidente.
He entrenado durante sólo 3 meses (historia -1 min TF - futuros Sber - 3,17). Probado a los 3 meses - Sber 6,17 futuros.
Una red más simple - 15,15,15,10,1 (41 neuronas) en la muestra de entrenamiento dio resultados impresionantes, pero en los siguientes futuros (Sber-6.17) los resultados están en el plus, pero no son grandes.
Es demasiado pronto para saberlo. El horizonte es amplio. Veré en medio año, un año seguro, después de la prueba)
Cuatro capas de red, pisando fuerte.
Cuatro capas de red, pisando fuerte.
Sí, el entorno NS es ¿qué? R?
Sí, a través de bosques al azar, muy rápido
Sinceramente.
No, tiene que ser aquí y ahora. No lo digas. - Ahora se necesita un sistema que funcione.
Por eso, por cierto, elijo un intervalo de entrenamiento corto (3 meses) y el mismo control. En mi opinión, no se necesita más de 1 minuto.
Sí, ¿cuál es el entorno NS? R?
MQL4)
No verter en adelante, ya he escrito - 3 meses hacia adelante - vuelo normal y no hay señales de que el rendimiento termina. 100 oficios + metodología de aprendizaje.
Así que adelante si es tan predecible. Pero no lo creo. Estoy allí desde el 08))
En realidad el rendimiento por unidad de inversión es el mismo - en Forts el apalancamiento es menor ~1:10, pero los movimientos son mayores. En forex el apalancamiento es enorme, pero los movimientos son pequeños.
Todavía no tengo suficiente dinero para el Forex, pero operaré allí tan pronto como lo tenga).
En general, los mercados más predecibles son los de acciones.
Rectifico, tengo 9 pesos y otros, y las neuronas de activación tienen 3, para ser exactos.