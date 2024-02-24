Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 980
Está escrito - biblioteca de análisis numérico alglib, portado a MT5. Ya lo he usado arriba y abajo, sin problemas en general, la biblioteca es buena. Pero sin visualización y con modelos más nuevos. Parece que la biblioteca ya no se desarrolla, su sitio web está en silencio.
Sí, me lo perdí. ¿No te arrepientes de haber perdido el tiempo en una biblioteca sin salida?
Si ahora empiezas a alabar a R, tendré que pedirte que demuestres seis meses de tus estadísticas
Buenas tardes ))
Mientras que usted está buscando aquí hasta ahora, ya hemos creado REE - el elemento rompedor ruso.
Este es el "quinto elemento": el grial, la piedra filosofal, el cinabrio, el sistema qi, el logro de nuestros expertos científicos en algoritmos.
Ahora cualquier proyecto económico-financiero se optimizará mediante un análisis neuronal profundo en el RPE.
Es decir, en el futuro, 1 rublo se equiparará a 1 dólar, gracias a los avances económicos.
marchamos juntos hacia un futuro mejor))
¿Dónde vives y cómo puedo llegar? ¡Quiero probar esas setas!
cuando intentaba enseñar a mi robot..... el robot me enseñaba a mí :)))
no lo sabrías))
no lo sabrías))
Bueno, sí. Si haces un ATC, te entrenas. Es muy normal.
Este es el problema. Quien sabe qué alimentar y qué enseñar a una red neuronal, no lo necesita. Sé lo que hay que enseñar y los predictores necesarios para que funcione. Pero no necesito enseñarles durante trescientos años, porque todo va muy bien sin ello. Un cerebro bien afinado es la mejor red neuronal. Mi amigo artista utilizó sus ojos para encontrar todos los patrones en dos tardes bebiendo brandy :) Y aquí hay 980 páginas y ni un solo modelo bueno. La mierda es una mierda.
No importa. Tienes un cerebro propio, eso es suficiente. Lo principal es tener algunas ideas.
No tengo más experiencia que la mía). La idea la saqué de aquí, y me pasé 3 meses pensando en qué alimentar al NS. Lo he descubierto, no hay predictores, no hay sobrecarga - el NS lo hace todo por sí mismo.
En R-3.5.0, cuando los paquetes se actualizan, se compilan en código de bytes. Antes no era así.
¿Qué pasa con los paquetes que no se actualizan?
Me gustaría tener todos los paquetes en bytecode. Vi un artículo que mostraba que la velocidad del bytecode es muchas veces más rápida.
¿Tal vez desinstalar y volver a instalar? ¿Y luego compilarían en código de bytes?
Me pregunto si es imposible compilar el código, que se escribe independientemente en el intérprete, en código de bytes. Por ejemplo, puede formar un paquete.