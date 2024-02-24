Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 899

Maxim Dmitrievsky:

Sobre el escalado es a Bate el exponente y un pariente directo del propio Erlang :))

Ja, ja en eso no puedo relacionar los dos nombres, ¿quién es Bate? O la pareja está descansando o no sé algo...

De todas formas, el predictor no es tan malo (comprobado dos veces - el bai se ha enrollado, pero los cortos se han enderezado bien, no como en la captura de pantalla, pero no está mal) como pensaba, lo probaré en acción mañana después de añadir más analógico en la TF superior.

Comprar

Venta de


Aleksey Vyazmikin:

Alexander_K2 de otro hilo.

No puedo usarlo para tiempo real, pero me da la sensación de que el mt5 es demasiado delgado. R y dll no los puedo digerir y no sé cómo y no quiero trabajar con ellos, aunque python no es necesario (mirando artículos y trabajos de veteranos) cada vez menos ganas de meterse en el ajo - 500000 paquetes y la salida es la misma que la del bot en 2 MA

 
Ahora estoy considerando la posibilidad de llamar al shell de python directamente a través de winapi y enviar comandos a python desde el bot, no sé si es posible. R y dll no los digieren y no saben ni quieren trabajar con ellos, aunque python no es necesario (mirando artículos y trabajos de veteranos) cada vez menos dispuestos a meterse en el ajo - 500000 paquetes y la salida es la misma que del bot en 2 MA

¿Qué shell te refieres, si linux, es problemático, algo como rcmd, y si la consola de viento, escribí - hay un desarrollo similar a través de mi motor y el nombre de la tubería, aunque en una etapa temprana, si desea conectarse , env íeme una línea.
Es Windows, sí. Bueno, si lo pienso, llamaré a la puerta, pero aún no he descubierto si lo necesito del todo.

en principio, hay una conexión en el git a través de ZeroMQ y TCP, pero quiero hacer el menor número de coladas posible

 
Tengo una idea más amplia: hacer un enlace bidireccional con cualquier intérprete de consola como Python y R, para poder ejecutar MQL también con ellos, y añadir características gráficas...
demasiado para mi :) bueno, si como producto comercial, ok

 
R es muy amigable con Srr, bien documentado, según tengo entendido R mismo (no la terminal R como es ahora) puede hacerse como DLL para mcl 4/5. Un trabajo de clase mundial.

disfrute de

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

Gracias.

Lo investigaré.

 

¿tienes listo tu grial? con una IA))

bueno, eso es... ya son oligarcas ))

