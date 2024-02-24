Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 898
Maxim Dmitrievsky, ¿cómo se resuelve este problema?
En general, ¿cuáles son las opciones? Las piezas de la manzana pueden ser diferentes...
Para cada ns del conjunto añadir uno u otro contexto y utilizar estos contextos en algunos ns de control?
Por contexto me refiero, por ejemplo, a un enlace con alguna definición básica, concepto, predictor y además algunos datos...
No entiendo el problema :)
Lo que Alexey ha expresado se resuelve probablemente sólo con la optimización...
Añadí otro predictor - regresión y de nuevo el modelo le vio sentido - cualquier cosa que le alimentes, es todo...
Objetivo de compra
Objetivo de venta - aquí las cosas son peores - falta la mitad de las entradas, pero no hay muchas erróneas.
Preste atención a la casi simetría de los objetivos - parece extraño.
He encontrado otro método de correlación en el software, como la correlación matricial, ¿podría ser más correcto que el habitual?
Creo que lo he encontrado...
Comprar
Venta de
Ya podemos irnos a la cama.
Me he vuelto loco y he hecho un bosque de andamios, ahora se pueden hacer bajadas de andamios individuales :)
El modelo completo puede ocupar ahora hasta 300 mb de espacio en disco, después del entrenamiento, e incluso puede llegar a un gigabyte
¿Y de qué sirve un modelo de este tipo en una historia que no está formada?
Añadí otro predictor - regresión y de nuevo el modelo vio el punto - cualquier cosa que le des, sigue subiendo...
Así que no le importa qué sobreajuste :) necesita nuevos datos
No sé cómo cargar nuevos datos en el modelo aquí, así que tengo que transferirlos a MT5, lo que es una molestia... Quiero decir que lo hago, pero una vez al día... para ver cómo se derrama.
Puede que me equivoque con el predictor, lo estoy recalculando ahora.
todo es perfecto en el historial y con datos más sencillos, los problemas surgen en los datos nuevos ) lo soltaré violentamente y veré qué pasa
Creo que todo es un invento de nuevos sistemas de escalado que funcionan en un sistema estacionario y +/- fuera de él, y luego se jode...
Sobre el escalado es para Bata el exponente y un pariente directo del propio Erlang :))