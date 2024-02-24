Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 892
Esa es más o menos la condición básica de entrada
Genial, ahora pon estas señales en el gráfico. Incluso el dólar de la libra si no te importa.... sólo muestra las flechas en qué lugar aparecen las señales....
Aquí están las operaciones negociadas
Muy bien, bueno, los oficios negociados no se ven bien, para ser honesto. ¿Puedes poner todo esto en un indicador de flecha para que te muestre una flecha para entrar? Exactamente la estrategia básica. Porque su objetivo principal es el momento en el tiempo. Haz un indicador, creo que son 5 segundos, si tienes códigos ya hechos. A la espera de .... No hace falta que te envíe el indicador, simplemente lo ves en el gráfico. Sólo mira...
Si no conoces la señal básica, siempre tendrás una entrada y no te dará nada.
Te explico que no puedes tirar las flechas de la señal base, ya que siempre habrá una entrada y no hará nada.
¿Qué quiere decir siempre???? No discutas con el profesor... Dicen do.... Como este indicador con señales aparece. Después, analizará si es verdadero o falso. Así es como funcionan todos los ST de clasificación. En todo caso. Pero para clasificar algo hay que tener algo. Tengo una estrategia básica contra la tendencia. El mejor momento para el análisis es el POSIBLE momento de reversión del mercado, que es lo que hacen todas las estrategias de contratendencia. Después de todo, la mayor tendencia comienza con un pequeño retroceso... La oscuridad... No discutas... Haz un indicador de flecha...
Te mostré el código - siempre, significa que si el precio está por encima del 50% y por debajo del nivel en el canal de Doncian, entonces comprar, y viceversa, y siempre será en forma de indicador, pero en la forma de un EA habrá una condición más - si un acuerdo se abre entonces no entrar en el mercado hasta que se cierre.
Aquí tenemos los primeros errores... Bien, entonces vamos a definir el momento de cruzar la marca de abajo hacia arriba - señal de compra, de arriba hacia abajo - señal de venta. Pero sólo en una barra. Es decir, dejamos sólo el momento de cruzar la marca 50. Espero que esto ocurra dentro de un bar.
En el segundo artículo, la genética y la enumeración de un montón de parámetros se sustituyen por un único vector de valores (entradas forestales, predictores), y las salidas se seleccionan en función del número máximo de operaciones rentables. Es posible introducir otros criterios, corrigiendo la función de recompensa (incluyendo DD, Sharp Ratio, lo que quieras).
El algoritmo optimiza cualquier estrategia con una calidad muy alta en sólo unas pocas pasadas en el optimizador (normalmente 5) (a diferencia de los AG y, sobre todo, de la fuerza bruta). En el ejemplo dado en el artículo son segundos. Además, el aumento del número de predictores no incrementa el número de pases de optimización de forma significativa. Recomiendo hacer pruebas para su Liga de Estrategias en otro hilo. Además, se pueden idear algoritmos de optimización aún más eficientes para la Liga, basados en el enfoque propuesto. El optimizador regular puede ser descartado como obsoleto, especialmente sin validación cruzada (wolf-forward), y pierde (al menos) en velocidad varias veces, y en calidad no es mejor. Si sustituimos bosque por NS con kfold obtenemos el análogo de lobo-adelante, y muy rápido. Pero hasta ahora las manos no han llegado a ella.
La información mutua es una medida de entropía entre la variable objetivo y los predictores, lo mismo que se ha mostrado en la imagen como una tabla de importancia de los predictores. Pero puedes usar la eliminación recursiva de características en lasas, y vigilar los errores. Si es necesario clasificar y eliminar los predictores no informativos. (descifrar en google)
upd
Max, estás sobrepasado. Ta primero formula sus pensamientos, hasta el final, y luego los envía a la sucursal. Estoy harto de corregir... Sigo pensando que me han contestado...
no estaba hablando contigo en absoluto) los pensamientos van más rápido de lo que puedo escribir
todo esto podría hacerse en forma de artículo, pero me da pereza por ahora