Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 653
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Alexander, tienes un hilo excelente llamado "De la teoría a la práctica" - postea allí. Tus posts no tienen nada que ver con el tema de MO.
Por cierto, la publicidad de productos está prohibida en el foro y tú la estás haciendo descaradamente.
Moderadores, Aw...
El diablo está de tu lado ))))
Por favor, tenga fe y para acelerar el proceso de entrega del proyecto ayude:
escribir un programa para convertir los archivos de ticks de cualquier corredor
Se tropezó mágicamente con el concierto de Garik Sukachev y el convertidor se inspiró de alguna manera y se escribió bajo él.
Añade a Garik a la lista de beneficiarios de tu proyecto :)
Aquí está el script de MT5 en atache, tienes que trabajar con él así
En primer lugar, cree una tabla con garrapatas.
1) Inicie la MT5, conéctese a su broker (o al servidor MetaQuotes-Demo y cree una cuenta demo allí mismo en el terminal)
2) Vaya a Ver -> Símbolos. Busque el símbolo deseado en la tabla y haga clic en él con el ratón para que el panel inferior derecho muestre sus detalles
3) Vaya a la pestaña "ticks", seleccione las fechas, el modo "all" o "bid/ask", luego el botón "query" y luego el botón "export" en la parte inferior de la ventana. Obtendrá un archivo csv con ticks.
Si usted tiene su propia fuente de ticks, entonces simplemente haga un archivo csv en exactamente el mismo formato que hace mt5 -
Las dos primeras columnas son obligatorias.
La oferta y la demanda pueden dejarse en blanco (significa que el valor pasado no se ha modificado).
El último y el volumen no los uso en el script (los corredores rara vez los llenan), no los crean y los llenan.
Si ya ha creado un archivo csv, guárdelo en C:\NUsers\NIvanPetrov\NAppData\Roaming\NMetaQuotes\NTerminal\NCommon\Files, de lo contrario el script no accederá a él en MT5
También en MT5, vaya al menú Archivo - abra la carpeta de datos
. Luego vaya a la carpeta MQL5/Scripts
En esta carpeta guarde el archivo TicksDiscrInt.mq5 del ataque aquí
Reinicie MT5, debería compilar y mostrar el script en el navegador
Abra cualquier gráfico, arrastre el script desde el navegador para lanzarlo.
Cambie los parámetros allí - el nombre del archivo de ticks, el nombre del nuevo archivo convertido, el incremento en mseg (1 seg = 1000), el delimitador csv (valor por defecto en la configuración de la pestaña), y el número de decimales en los precios del nuevo archivo.
Espere hasta que el icono del script desaparezca de la esquina superior del gráfico de precios, y listo. El nuevo archivo scv estará en el mismo directorio ...\Terminal\Common/ Files
Atacha tiene también un archivo con un fichero scv con ticks, y un fichero csv convertido con incrementos de 789 mseg como ejemplo.
He tenido muchos problemas con este indicador, mientras le añadía niveles, en forma de BB en un simple CK. Parece mejor hacerla exponencial, lo que haría que reaccionara mejor, y no se necesita el aryma. Y puede que finalmente hagamos un bot y veamos cómo reacciona.
Exactamente el mismo principio se puede utilizar para obtener señales para predecir 1 instrumento, no 2 como aquí, es conveniente obtener señales para las MO de regresión, por cierto
Me encontré por arte de magia con el concierto de Garik Sukachev, y el convertidor se inspiró y escribió por sí mismo.
Añade a Garik a la lista de benefactores de tu proyecto :)
Aquí está el script de MT5 en atacha, trabaje con él así -
En primer lugar, cree una tabla con garrapatas.
1) Inicie MT5, conéctese a su broker (o al servidor MetaQuotes-Demo y cree una cuenta demo allí mismo en el terminal)
2) Vaya a Ver -> Símbolos. Busque el símbolo deseado en la tabla y haga clic en él con el ratón para que el panel inferior derecho muestre sus detalles
3) Vaya a la pestaña "ticks", seleccione las fechas, el modo "all" o "bid/ask", luego haga clic en el botón "query" y luego en el botón "export" en la parte inferior de la ventana. entonces obtendremos un archivo csv con ticks.
Si tienes tu propia fuente de ticks, simplemente haz un archivo csv con el mismo formato que tiene mt5.
Las dos primeras columnas son obligatorias.
La oferta y la demanda pueden dejarse en blanco (significa que el valor pasado no se ha modificado).
El último y el volumen no los uso en el script (los corredores rara vez los llenan), no los crean ni los llenan.
Guarde este archivo csv en la carpeta C:\NUsers\NIvanPetrov\NAppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal\NCommon\Files, de lo contrario el script en MT5 no accederá a él
También en la MT5 ir al menú Archivo - abrir carpeta de datos
Y luego ir a la carpeta MQL5/Scripts
Guarde el archivo TicksDiscrInt.mq5 desde aquí
Reinicie MT5, debería compilar y mostrar el script en el navegador
Abra cualquier gráfico y arrastre el script desde el navegador para lanzarlo.
Cambie los parámetros allí - nombre del archivo con ticks, nombre del nuevo archivo convertido, paso en milisegundos (1 seg = 1000), separador csv (allí en la configuración de la pestaña por defecto), y el número de decimales en el precio en el nuevo archivo.
Espere hasta que el icono del script desaparezca de la esquina superior del gráfico de precios, ya está hecho. El nuevo archivo scv estará en el mismo directorio ...\NTerminal_FicherosComunes
Atacha también tiene un archivo con un fichero scv con ticks, y un fichero csv convertido con incrementos de 789 mseg como ejemplo.
Así que, ¡aquí vamos! Tengo una versión gratuita de TS lista para funcionar. ¡Bolsillos, bolsillos listos! No estoy bromeando.
He tenido muchos problemas con este indicador, mientras le añadía niveles, en forma de BB en una simple CK. Parece mejor hacerla exponencial, lo que haría que respondiera mejor, y no se necesita el aryma. Y puede que finalmente hagamos un bot y veamos cómo reacciona.
Exactamente el mismo principio se puede utilizar para obtener señales para la predicción de 1 instrumento, no 2 como aquí, es conveniente para obtener señales de regresión MOs, por cierto
No se trata de un BB, sino de un cálculo de varianza ligeramente diferente. Pero este indicador también es muy bueno. Vivat, Maxim: vas por el buen camino, pero aún te queda trabajo por hacer.
¡Aquí vamos! Te debo una versión de trabajo gratuita del TC. ¡Bolsillos, bolsillos listos! No estoy bromeando.
Bueno, chicos, todos deberíais escribir en su hilo - https://www.mql5.com/ru/forum/221552, no en el MO. Han contaminado el hilo para bien.
Luego borraré mi propio mensaje.
No es el BB allí, sino un cálculo ligeramente diferente de la varianza. Pero este indicador también es muy bueno. Viva, Maxim: vas por el buen camino, pero aún te queda trabajo por hacer.
Bueno, para calcular el modelo ya uso los incrementos tomados con rezagos exponenciales:) y como la serie de salida es casi estacionaria, el BB debería hacer lo mismo
¡Aquí vamos! Te debo una versión de trabajo gratuita del TC. ¡Bolsillos, bolsillos listos! No estoy bromeando.
Bueno, para calcular el modelo ya uso los incrementos tomados con rezagos exponenciales :) y como la serie de salida ya es casi estacionaria, el BB debería hacer lo mismo
De todos modos, esta forma es correcta e ingeniosa. Sólo tengo que ir a través de él hasta el final. ¿Dónde está el profesor Michael? ¿Por qué no se une a la búsqueda desenfrenada de oro? Desaparecido, totalmente desaparecido... Enredado en la red neuronal... ¡Es hora de pagar la fianza!
Procesar los datos. La salida de los boxplots o de las bonitas curvas en columnas.
Con paso fijo, donde 1 curvilínea = ancho de ventana (12k o lo que tengas)
"La estacionalidad" no es estricta y flotará, lo principal no es así)))
Se pueden dibujar hermosas curvas en R)))
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/introduction.html
https://cran.r-project.org/web/packages/ggjoy/vignettes/gallery.html
Me acuerdo, me acuerdo de esa tarea tuya. Lo haré con el tiempo.