Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
log(cierre[i]/cierre[i-15])
¿Dónde apretar para qué?
Es más bien una proporción, no un incremento.
También pensé que por sustracción.
el logaritmo es indefinido con argumentos negativos, ¿por qué restar
y SanSanych con la división, le demostré que se equivocaba al eliminar los valores atípicos por tal logaritmo
Esta hipótesis de un mercado eficiente no tiene sentido.
Es una cuestión discutible). Pero no hablo de la eficiencia del mercado, sino del observador.
Un ejemplo es un coche que llega a una intersección en T. No tenemos ni idea de hacia dónde se dirigirá. Y el conductor lo sabía desde hace al menos media hora. Aunque el proceso está completamente desregulado, para un observador el proceso es aleatorio: cualquier predicción es absolutamente imposible. No podemos decir absolutamente nada sobre su comportamiento posterior por el meneo del coche y otros patrones.
Este enfoque puede denominarse informativo. Cualquier información es aleatoria para un destinatario, de lo contrario no es información).
...y no puedes hacerlo al azar.
Eso es seguro. Me llevó más de 2 meses y ningún resultado.
Por ahora la idea es crear varios indicadores y utilizarlos para el trading manual.
Creo que garch puede hacer mucho, pero la cantidad de tiempo que tengo que invertir para entenderlo es demasiado, y no tengo mucho tiempo.
No puedo estar de acuerdo. Hay que tomar la carretera, no el huerto. Puede tardar mucho más, pero está en el camino.
Para los números negativos se puede *-1, luego logaritmo y luego *-1 de nuevoDe este modo, centrará y suavizará los valores atípicos.
Para los números negativos, se puede *-1, luego logaritmo y luego *-1 de nuevo
Eso no tiene ningún sentido.
regular
registro
Eso es ridículo.
habitual
registro
¿has hecho eso?
debe ir alrededor de cero.
doble delta=cierre[i]-cierre[i-15];
double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;
debe ir alrededor de cero.